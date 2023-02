Afrique de l'Est: Ouverture des inscriptions pour la 10ème édition du Forum sur les droits et l'inclusion numériques (DRIF23) à Nairobi, Kenya

Les inscriptions sont ouvertes pour la 10e édition du Forum sur les droits et l'inclusion numériques et l'inclusion (DRIF23), un événement bilingue panafricain qui se tiendra à Nairobi, au Kenya, du 12 au 14 avril 2023.

Paradigm Initiative (PIN), une organisation panafricaine de référence en matière de droits et d'inclusion numériques, organise le DRIF depuis 2013. Le forum, dont le thème est Construire un Internet durable pour tous, se tiendra à l'hôtel Sarova Stanley et réunira trois cents (300) représentants du gouvernement, du corps législatif, de la société civile, des organisations non gouvernementales, du monde universitaire, des décideurs politiques, de la communauté technique et du secteur privé au sein de l'écosystème numérique.

Cette année, l'organisation a passé au crible 112 demandes de sessions et en a accepté 70 provenant de partenaires de 23 pays à travers le monde. Les sessions porteront, entre autres, sur les fermetures d'Internet, l'utilisation du Fonds pour le service universel, la protection des données, la modération des contenus et la censure. Des lancements importants de recherches, de plateformes et de réseaux sont également prévus lors de l'événement.

Le forum 2023 en personne sera organisé en collaboration avec le Kenya ICT Action Network (KICTANet) et d'autres partenaires PIN. KICTANet est un think tank multipartite au Kenya pour la politique et la réglementation des TIC. Les sponsors de l'événement sont à ce jour le Royaume des Pays-Bas, la Fondation Wikimedia, Google et Global Network Initiative (GNI).

Mme Thobekile Matimbe, responsable des partenariats et des engagements du PIN, a déclaré que l'organisation et ses partenaires sont impatients d'organiser des sessions dynamiques et stimulantes qui apporteront des solutions aux défis numériques mondiaux actuels.

" Le calibre des propositions de sessions que nous avons reçues représente les pensées, les idées, les défis et les solutions dans l'espace numérique et d'inclusion. Chez PIN, nous sommes honorés de fournir une plateforme qui agit comme un point de fusion pour des discussions stimulantes et de grandes idées. Ce sera un grand forum, et nous apprécions tous les intervenants qui ont présenté ces propositions, car nous avons dû en laisser de côté certaines pour tenir compte du grand nombre de réponses que nous avons reçues ", a-t-elle ajouté.

Mme Grace Githaiga, organisatrice et directrice générale de KICTANet, a déclaré que le forum jouerait un rôle clé en rassemblant les principaux acteurs de l'espace technologique à un moment où le monde se précipite pour rattraper les nombreux développements technologiques qui se succèdent rapidement.

" En tant que principal think tank du pays, je dirais qu'il s'agit d'un événement majeur car il contribue à renforcer la position du Kenya en tant que leader de l'espace technologique dans la région et au-delà ", a déclaré Mme Githaiga.

La 9e édition du DRIF, qui avait pour thème " Vers une Afrique numériquement inclusive ", était un événement hybride qui a permis de toucher 1 300 personnes. Des sessions physiques ont été organisées dans 17 pays africains.

Le lien vers l'inscription au forum est accessible ici: https://bit.ly/DRIFRegistrationFR