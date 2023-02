Congo-Kinshasa: Pape François aux multinationales - " Retirez vos mains de la RDC "

Répondant au discours de bienvenue du Président Felix-Antoine Tshisekedi, ce 31 janvier à Kinshasa, le Pape François a lancé un message aux multinationales : " Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique ".

"Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources : on en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent "étranger" à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Cessez d'étouffer l'Afrique : elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin ", a lancé le souverain pontife.

Pour le pape François, le continent africain souffre encore des diverses forces d'exploitation.

"Après le colonialisme politique ", dénonce le pape, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchainé.

Le pape François a plaidé ensuite pour " une diplomatie de l'homme pour l'homme, des peuples pour les peuples, (qui) doit se déployer, selon laquelle les opportunités de croissance des personnes soient au centre, et non le contrôle des zones et des ressources, les visées d'expansion et l'augmentation des profits. En regardant ce peuple, on a l'impression que la Communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore ".