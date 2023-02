Madagascar: Antsiranana / CHAN - Ambiance de fête malgré l'échec

Comme dans les autres villes de Madagascar, celle d'Antsiranana a également installé un écran géant pour suivre en direct le match Barea/Sénégal.

Outre les organisations privées au niveau des quartiers, la population a eu droit à deux écrans géants installés au cœur de la ville. L'un est déjà visible devant la mairie depuis la dernière Coupe du monde, à l'initiative de la commune urbaine d'Antsiranana, tandis que l'autre a été installé sur la place du 13 mai, devant le stade municipal. Il s'agissait d'une organisation officielle menée par des autorités locales, car le Championnat d'Afrique des Nations tenu en Algérie est devenu une affaire nationale, en raison de la qualification de l'équipe Barea en demi-finale.

De fait, les rues qui entourent les lieux étaient devenues piétonnes depuis 17h. Les éléments des forces de l'ordre ont mis des barrières sur toutes les issues. Une initiative qui a fait grincer des dents chez certains camionneurs et chauffeurs des taxi-bajaj qui étaient obligés de tourner dans une autre direction pour poursuivre leur chemin habituel.

Vers 18h, il n'y avait pas un chat sur la place devant le stade. Les spectateurs n'étaient pas nombreux lors du premier match opposant les équipes d'Algérie et de Nigeria. Mais , dès le dernier sifflet de l'arbitre marquant la fin de cette rencontre, les Antsiranais ont commencé à affluer la place du 13 mai. Puis, dès 21h30, l'endroit était noir de supporteurs assis sur les chaussées, sur les trottoirs et surtout sur une centaine de chaises mises en place par l'organisation. Adultes, mais aussi enfants, ils étaient équipés de drapeaux malgaches et de couvercles de marmite. Mention particulière pour la présence des personnalités politico-administratives de la région assises au premier plan.

Moments intenses

Au marché, devant Ciné d'Ambre, les riverains et les passants ont profité de la générosité d'un commerçant local qui a fait sortir sur le trottoir un vidéo projecteur avec un grand écran. Les marchands de khat, de litchis et de thé cola ont fait de bonnes affaires jusqu'à minuit. Il en était de même pour la boutique Galana du stade, qui était, pour la première fois, restée ouverte jusqu'à la fin du match pour servir les citoyens de la place du 13 mai.

L'ambiance était à la fête dès avant le coup d'envoi. Les chants résonnaient partout. Des cris , des sifflets et salves d'applaudissements ont accueilli chaleureusement les joueurs Barea descendus de leur bus. Tout le monde s'est tenu debout lors de l'hymne national.

Chacun s'est félicité de l'ambiance joyeuse, conviviale et familiale qui a caractérisé cette soirée, bien loin de toute polémique. Ils étaient heureux de partager ces moments intenses avec les amis et des habitants d'autres quartiers . Dès le début du match, la confiance régnait sur les lieux. Les supporters donnaient de la voix pour acclamer l'entrée de l'équipe Barea, huant celle des Sénégalais.

Mais petit refroidissement avec le premier et unique but encaissé par les Sénégalais après six minutes de jeu . Les pronostics allaient quand même bon train : 1-1, 2-1, prolongation, tirs au but ... Les supporters ne se sont pas découragés lors de ce premier but. Cependant , ils ont commencé à quitter petit à petit l'endroit à la mi-temps.

Silence, quiétude, déception, insultes pour les joueurs jugés incompétents, tels ont été la réaction des supporters pendant les quarante-cinq minutes restantes.

Seuls deux ou trois chauffeurs de taxi-bajaj ont invité leurs amis à faire un " cortège " qui ont sillonné les rues de la capitale du Nord afin de reconnaître les progrès réalisés par les Barea dans ce jeu africain de haut niveau.

" Qu'on adore ou qu'on déteste le foot, se rassembler, vibrer, visionner un match devant un écran géant entourés d'inconnus, restent pour beaucoup une expérience exceptionnelle " a réagi un père de famille malgache de Tanambao, d'origine sénégalaise.