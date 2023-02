Cote d'Ivoire: 2023, année de la jeunesse - Une entreprise annonce le recrutement de 1 100 jeunes à l'horizon 2027

La cérémonie de signature de convention et de partenariat, pour l'opérationnalisation du " projet Eranove Academy ", entre le groupe Eranove et la KfW-IFE (Facilité d'investissements pour l'emploi) s'est tenue, le jeudi 26 janvier 2023, à la Maison de l'Entreprise à Abidjan-Plateau en présence du ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage Koffi N'Guessan .

Au sortir de la signature de cette convention, Marc Albérola, Directeur Général du groupe signataire a indiqué que l'objectif est de former des techniciens, ingénieurs et des cadres industriels pour les qualifier à exercer des métiers dont la demande est forte sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire.

" Les formations seront dispensées dans des établissements déjà existants à Abidjan, notamment au Centre des Métiers de l'Électricité à Bingerville et au Centre des Métiers de l'Eau à Yopougon ainsi que dans les locaux en création d'Eranove Academy qui ouvriront dans le courant de l'année 2023 ", a ajouté Marc Albérola.

Les précisions d'Ahmadou Bakayoko

Pour le Directeur Général de la Cie et de la Sodeci, Ahmadou Bakayoko, ce partenariat est l'aboutissement de plusieurs années de travail qui se sont concrétisées avec la signature de ce partenariat. " Le projet Eranove Academy est né du constat que la main d'œuvre qualifiée était manquante dans nos domaines et que nous avions à l'échelle du groupe Eranove des compétences transversales et des équipements qui pouvaient servir d'autres acteurs de l'industrie ", a-t-il expliqué.

Le consortium dirigé par le signataire prévoit un investissement total de 20,67 millions d'euros soit 13.583.155. 675 francs Cfa. La Facilité Investissements pour l'emploi (Ife) accorde une subvention de 5,17 millions d'euros soit 3 397 431 777 de francs Cfa (25 %). À en croire les responsables, à travers ce projet, il s'agit de déployer un programme d'investissement cohérent, de plus de 20 millions d'Euro (13 142 869 546 milliards), qui vise à renforcer et compléter l'offre de formation du groupe dans toutes ses dimensions, son adéquation aux besoins du marché de travail ainsi que l'accessibilité de ces formations aux entreprises et aux populations locales. Cette ambition que le groupe souhaite mettre en œuvre depuis quelques années, peut donc aujourd'hui se concrétiser grâce à la subvention et au soutien de la coopération allemande, à travers la Kfw qui a créé pour le compte du Bmz une facilité pour favoriser le développement de l'employabilité en Afrique, portée par Ife-Invest for Jobs, un partenaire qui partage la même vision d'un développement passant par la création d'emplois durables et de qualité.