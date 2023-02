Madagascar: Fenoarivo - Une famille enterre un corps par erreur

N'ayant pas donné signe de vie depuis des jours, Julienne Ramelinoro a été retrouvée vivante, hier, à Anosibe. Sa famille a inhumé une défunte qu'elle a prise pour elle.

Insolite. Les habitants d'Ambaniavaratra Fenoarivo, dans l'Atsimondrano, sont venus nombreux accueillir Julienne Ramelinoro ou BebeMely, hier matin. Joie et curiosité ont été lues sur leur visage. Bebe Mely, 66 ans, a disparu pendant presque quinze jours. Sa famille s'est trompée en arrivant à la morgue de l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Elle est rentrée avec le corps d'une défunte. Elle a cru que c'était elle. Elle l'a enterrée dimanche. La sexagénaire souffre d'une infirmité mentale depuis sa naissance.

Elle n'a qu'un fils. Elle quitte son foyer chaque fois qu'on lui parle un peu trop dur et qu'elle se mette en colère. D'habitude, elle rentre après s'être calmée. Elle refuse de revenir à la maison tant qu'elle est encore fâchée, même si on essaie de l'attendrir. Cette fois, sa famille s'est vivement inquiétée pour elle. Elle est partie avant l'entrée du cyclone sur la capitale. Personne n'avait aucune nouvelle d'elle. Ses proches, le fokonolona et les responsables de leur fokontany se sont entraidés pour la retrouver, mais en vain.

Ignorance

Certains membres de la famille se sont rendus à la chambre mortuaire où ils sont tombés sur la défunte qui ressemble beaucoup à Bebe Mely. Elle est blanche et a le même grain de beauté qu'elle. Le corps sans vie a alors été amené à la maison et préparé pour les funérailles. Amis, entourage, représentants du fokontany et proches sont venus consoler la famille et rendre un dernier hommage à la défunte. Celle-ci a dû rapidement être mise en terre car elle était presque en décomposition. Les autres membres de la famille n'ont donc pas eu assez de temps pour bien l'identifier, selon Haja Rasoarinoro, la sœur de Bebe Mely. " Pendant les obsèques, je ne voulais pas croire que ma sœur est décédée.

D'ailleurs, nous avons inhumé une autre sœur un mois passé. Quelque chose me dit que Bebe Mely est toujours en vie. Il y a deux jours, nous avons appris qu'elle errait à Anosibe. Recherche relancée, nous l'avons alors rencontrée près de la pharmacie ", raconte Haja Rasoarinoro. Bebe Mely ne peut pas encore parler. Elle est fatiguée et a les deux jambes enflées. Le fokonolona a ressenti une immense exaltation en la recevant de nouveau parmi eux. " Ce qui nous trouble l'esprit, c'est le corps que nous avons enterré.

Cela pourrait nous conduire en prison ? Pourtant, nous étions dans l'ignorance. Nous sommes prêts à le rendre à sa famille. Mais jusqu'à présent, personne n'est venue le réclamer. En attendant, nous le laissons paisiblement là où il est ", soupire la famille de Bebe Mely. D'après les informations recueillies à l'HJRA, le corps de la femme avait été récupéré aux 67ha et déposé à la morgue par le bureau municipal d'hygiène. Elle est inconnue.