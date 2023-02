Tunisie: Foulées du Megara / 13e édition - Ouverture des inscriptions - Une visibilité nationale et internationale

Les Foulées du Megara sont en train de devenir le plus important levier de la course à pieds, véhiculant des valeurs positives et offrant une visibilité nationale et internationale.

Ce n'est pas un hasard si les Foulées du Megara ont pu accéder à un palier supérieur. Ce n'est pas par hasard aussi si elles ont leur propre style, leur mode d'emploi et leur propre originalité. Autant de dispositions qui les distinguent des autres manifestations.

Mais au-delà d'autres considérations, celles qui ont notamment rapport avec l'aspect purement sportif, le concret dans l'organisation de cette grande affiche de la course à pieds, c'est incontestablement l'efficacité.

Telle est la devise des organisateurs, et à leur tête le président du comité d'organisation, et président de l'Association Megara pour la jeunesse, Riadh Ben Zazia. Des organisateurs qui ne manquent pas dans chaque édition de se lancer dans de nouveaux challenges, de nouveaux défis. En tout cas dans une opération de séduction profonde. Des organisateurs, enfin, qui avancent résolument dans le parcours dans lequel il s'étaient déjà inscrits et qui bousculent, au besoin, l'ordre établi, à la vitesse des personnes décidées à réussir.

Il faut dire que d'une édition à l'autre, l'on est amené, ici et plus qu'ailleurs, à exprimer ou à penser à des choses innovantes et qui en font la raison être de cette manifestation.

Les inscriptions pour la 13ème édition, qui aura lieu dimanche 19 mars 2023, ont déjà commencé. Les données et les chiffres ne trompent pas: les champions, les passionnés de la course pédestre et la plupart de ceux qui ont pris l'habitude d'être là sont bien entendu les premiers à se manifester. Aussi des coureurs issus de différents pays, commencent également à valider leur participation, convaincus du fait que ce sont toujours les principes de base qui subsistent, les certitudes de toujours qui impriment un style particulier à cette manifestation.

Les Foulées du Megara sont en train de devenir le plus important levier de la course à pieds, véhiculant des valeurs positives et offrant une visibilité nationale et internationale.

C'est un véritable élan et un saut qualitatif par lesquels passe chaque édition. Ils se traduisent par une marge de progression plus que jamais intéressante et qui ne cesse de valoriser la pratique de ce sport. Pareille manifestation mobilise les mordus et les férus. Elle gratifie d'un spectacle hors paire. Ici et là, elle se revendique comme un levier de disciplines sportives prioritaires.

Souvent, il est difficile d'attribuer une valeur, ou encore des actifs évalués, à une manifestation sportive, mais l'attraction que ne manquent pas de susciter les Foulées du Megara ne laisse point indifférent. Elle est susceptible de drainer la foule. L'idée est là : c'est le rendez-vous qui nous réconcilie avec le sport et ses bienfaits pour la santé, pour le moral et pour l'épanouissement.

Deux formats de course sont programmés pour cette 13e édition: le semi-marathon dont le parcours s'étend sur 21.1 km et la Marsoise, course fun de 5 km à l'adresse du grand public.

Le parcours traverse des sites classés au patrimoine international de l'Unesco. La Marsa, Carthage, Sidi Bousaid et Gammarth, autant de sites qui convient à la découverte et à la redécouverte des plus beaux monuments historiques et tableaux naturels de la Tunisie.