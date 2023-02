Soudan: Dr. Al-Hadi Idris - L'accord de Juba traite des questions nationales

Khartoum — Le membre du Conseil de souveraineté de transition (CST), le chef du Front révolutionnaire soudanais (FRS), le Dr El Hadi Idris, a déclaré que ce qui distingue l'Accord de Juba pour la paix au Soudan, c'est son traitement des questions nationales, de zones et de régions.

C'était lorsque le Dr. El Hadi Idris a fait l'éloge d'un document intitulé "Définition du contenu et des caractéristiques de l'accord de Juba pour la paix au Soudan et les défis principaux pour la mise en œuvre", présenté dans la salle de l'amitié, par le Dr Yunis Mohammed.

Le membre du CST a expliqué que les questions mentionnées dans l'Accord de Juba n'étaient pas mentionnées dans les accords précédents en plus de la relation entre l'Accord de Juba pour la paix au Soudan et l'accord-cadre.

Le Dr. Al Hadi Idris a souligné que ce qui distingue l'Accord de Juba est que les accords précédents traitaient des questions de zones et de régions spécifiques, tandis que l'Accord de Juba traitait de questions nationales, ajoutant que l'Accord de Juba avait une formulation et une date différentes, tandis que les accords précédents signés à l'époque des régimes totalitaires, soulignant que les régimes totalitaires vont à l'encontre des réformes sans apporter les réformes essentielles aux problèmes, car ils travaillent pour accueillir les élites et ne travaillent pas pour impliquer les véritables parties prenantes.

Il a expliqué que la glorieuse révolution de décembre a ouvert la voie aux vrais problèmes du pays qui ont été mentionnés dans l'accord de Juba, soulignant leur souci de mettre en œuvre l'accord de Juba malgré le passage de deux ans de l'accord et que cette conférence est une renaissance de l'accord de Juba.

Le membre du CST a déclaré que le contenu le plus important de l'accord de Juba était qu'il était fondé sur une base démocratique et que le pouvoir appartient au peuple, en plus du fait que l'accord traitait des questions politiques les plus importantes en raison de son lien avec le processus de paix, arrêtant la guerre et la démocratisation du pays.

Il a indiqué que l'Accord de Juba évoquait la question de la séparation de la religion de l'État comme une question fondamentale qui préoccupait l'opinion publique et stipulait que la religion ne devait pas être exploitée au pouvoir, en plus de traiter les questions dans leur cadre général et la participation de la personnes à tous les niveaux du gouvernement, outre la participation des femmes à un taux de pas moins de 40% aux niveaux du gouvernement, affirmant que l'Accord de Juba a également abordé la nécessité de tenir une conférence constitutionnelle dans le pays avant la fin de la période de transition.