Tunisie: Journées musicales de Carthage - Une pépinière pour la scène musicale de demain

Des propositions artistiques d'influences diverses, des visions du monde aussi riches de vécus et d'expériences, c'est ce que nous offrent à chaque édition les JMC, un festival qui, malgré son jeune âge, a fixé ses objectifs et a tracé sa voie.

Les projets que nous avons suivis lors de cette 8e édition ne sont pas tous au même niveau de maturité humaine et artistique mais ce qui les caractérise tous c'est le sérieux et la pertinence de la démarche. Certains sont à leurs débuts, le chemin est encore long, d'autres au seuil du professionnalisme et d'autres encore sont déjà bien installés sur la scène nationale avec un répertoire connu et suivi.

La proposition de Abderraouf Ouertani "Kohen El Kef" est une proposition innovante du point de vue des intentions, des paroles et des sonorités. Sa forte interprétation, sa voix et sa présence ont offert une belle prise en charge de cet univers qu'il explore à plus d'un niveau. Pour cet artiste qui a tracé son parcours avec son luth, le voilà, pour ce projet qu'il renoue avec sa guitare Folk. Et c'est avec toute la poésie que lui inspirent la Ville du Kef et tout le Nord-Ouest que ses paroles sortent comme une évidence épousant les rythmes aux références bien tracées. Belle performance et belle harmonie avec un groupe qui partage une belle intention. Et surtout du charisme et une maîtrise du live et de la scène.

Le monde attachant de Leïla Berrhouma est un monde personnel, fait de fragilité et d'émotion. Tel un récit, les chansons interprétées racontent un vécu, celui d'une femme à fleur de peau, une artiste à l'écoute du monde qui l'entoure et des sensations qu'il lui communique. "Perspectives" de Leïla Berrhouma est un objet musical de l'ordre de l'intime, un murmure ou un chuchotement que seule la musique peut décrire. La voix, la justesse du ton, la bonne énergie et la magie qui opère à chaque morceau rendent le monde de Loli, un nid douillet dans lequel on arrive à trouver une place, à l'abri des regards et prendre le temps de se libérer et de contempler le monde. L'expérience est encore fragile, le trac et le stress ont perturbé sa prestation, la scène et le live sont un apprentissage à part... Elle est encore loin du compte.

Le voyage que nous propose Riadh Dhouib Quintet avec ce projet Ankha est un acte de liberté totale. Des thèmes de musique orientale sont revus et revisités par des musiciens qui savent faire vibrer les mélodies orientales aux sonorités Jazz en y apportant une touche de modernité et du groove propre à l'univers jazzy. Les recherches musicales et expérimentales, à l'origine de ce groupe, nous transportent vers des harmonies complexes, dans un univers unique et innovant. Ce groupe, lié par la complicité et l'amitié, a su retenir le public avec des variations libres, des envolées fluides qui ouvrent des pistes nouvelles et avancent des propositions cohérentes. Entre l'Oriental et le Jazz, ce quintet a réussi à dresser un pont. Le défi de la scène et du public a été à l'origine d'une énergie positive qui a créé la symbiose.

"Faracha", qui veut dire "Papillon" de Ghassen Ghrissi est une des plus belles surprises des JMC. Beau, coloré et sensible fut sa prestation. "La chenille ne meurt pas. Elle s'est fait des ailes et est devenue un papillon... Tant mieux pour elle", a-t-il annoncé.

Ghassan Ghrissi, qui doit beaucoup à la ville, à la rue et au pavé. Ses débuts ont été dans les rues, là où il a su tisser un cercle d'amis et de fans, a fait de ses chansons, à la fois sensibles et engagées, les échos de nombreux événements et constats dont il a été témoin. Dans la rue, devant un public parfois chaleureux et parfois indifférent, il a présenté ses premières œuvres et a fait ses premiers pas. Expérience qui lui a permis non uniquement d'affûter son talent mais d'être à l'écoute des gens et surtout des jeunes.

"De la police partout", une chanson en dialecte égyptien avec laquelle l'artiste a choisi de commencer sa performance, suivie de "Imagine", puis "Un mur incliné", qui fait référence à la pandémie de Corona et à l'isolement qu'elle a imposé, ... et "Je parle d'avant"... Des mots qui reflètent la réalité amère et qui traduisent les déceptions successives des jeunes après la révolution. Ecrites par Ghassen Ghrissi, en période de confinement lors de la pandémie, les chansons racontent également ses rêves d'artiste sans limites et peignent cet état de chaos qui a régné presque deux ans durant.

Musicalement bien ficelé, ce voyage avec "Papillon" a été aux rythmes du jazz et du reggae. Ghassen Ghrissi était aussi une belle rencontre scénique, lui, qui en l'habitude.

"C"Kima Al-Rih" d'Amani Al-Riahi est la représentation la plus flagrante de l'artiste de l'intime. Tout vient d'elle et revient à elle. Comme dans une bulle, cette âme de poète frôle avec le personnel, voire l'ego. Et dans le monde des artistes ceci n'est pas une tare, bien au contraire. Son écriture est libre, affranchie de toute forme traditionnelle, crée son propre rythme, construit et déconstruit.

Amani Al-Riahi a évolué entre différentes formations musicales, mais elle s'est rencontrée dans l'idée d'un engagement envers des valeurs et des enjeux justes humains avant de constituer son groupe, un groupe harmonieux qui a choisi le rythme du jazz comme couleur, et a recherché des mots de divers classiques des sites arabes, comme le poème de feu Nizar Qabbani syrien, "Je t'aime... et le reste viendra", ou d'un post sur Facebook qu'elle aimait, alors elle l'a transformé en chanson, "Nous aimons voler et nous n'avons pas peur". Tous sont des textes caractérisés par une belle poésie, interprétés par Amani Al-Riahi avec sensibilité et une voix légère et aérienne.

Le groupe "Barzakh" bénéficie d'une large base de fans qui suit son travail depuis sa création en 2006 et son orientation musicale, dans laquelle les sons et les rythmes se chevauchent entre l'ouest et l'est, en référence à son nom "barzakh". En ce sens, le groupe a choisi son statut artistique, ou plutôt son identité qui allie musique, esprit occidental et tunisien pour parler de l'homme et de l'existence, du rêve aspiré, de l'espoir... C'est à la différence de certains jeunes des groupes qui se contentent de critiquer la réalité et de se focaliser sur les défaites et les échecs, un isthme qui ouvre les yeux des jeunes sur les beaux côtés de la vie et ils ne voient que la pleine partie de la coupe.

"Barzakh" a choisi sa voie pour percer l'obscurité pour allumer une bougie et partager, avec ses fans, l'amour de la vie et l'espoir d'un avenir meilleur à travers cette énergie incroyable, cette présence remarquable et cette musique forte qui est en harmonie avec la musique tunisienne. Esprit inhérent à son dialecte.