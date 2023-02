Afrique du Nord: Maroc-Espagne - M. Bensaid s'entretient à Rabat avec son homologue espagnol du renforcement de la coopération culturelle

Rabat — Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l'Espagne dans le domaine culturel a été au centre d'un entretiens, jeudi à Rabat, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid avec le ministre espagnol de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, en marge de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau entre les deux pays.

Au début de cette entrevue, les deux ministres ont passé en revue les liens historiques et les relations solides unissant Rabat et Madrid, conformément aux orientations des Dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Souverain espagnol le Roi Filipe VI, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Les deux parties ont insisté, à cette occasion, sur la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales dans le domaine culturel, notamment en matière du patrimoine et de la valorisation du tourisme culturel et de l'échange dans le cadre d'expositions artistiques.

A cet égard, poursuit le communiqué, M. Bensaid a assuré son homologue espagnol de la disposition du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication à oeuvrer de manière soutenue avec la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée et à renforcer la coopération au niveau de la production cinématographique, sur fond des relations historiques distinguées qu'entretiennent les deux pays.

Les deux responsables se sont aussi accordés à collaborer au sein de l'UNESCO et à favoriser l'échange d'expériences et d'expertise, notamment dans le domaine du patrimoine culturel, surtout que le Maroc s'apprête à se doter d'un Centre national pour le patrimoine culturel immatériel, conformément aux Hautes instructions Royales contenues dans le message adressé par le Souverain aux participants à la 17ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, relevant de l'UNESCO, selon la même source.

Après avoir passé en revue les étapes d'avancement du programme culturel entre les deux pays, les deux ministres ont convenu de la mise en place d'un programme dédié à la communauté marocaine résidant en Espagne, partant de l'intérêt que porte le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication à la consolidation des liens et de l'attachement des Marocains du monde à la mère Patrie.