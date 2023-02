Tunisie: 4e édition de la Foire nationale du livre du 4 au 18 février 2023 - La part belle aux enfants

21 bibliothèques publiques abriteront divers événements et activités parallèles au programme central.

Après pas mal de reports, le ministère des Affaires culturelles a finalement annoncé la tenue de la 4e édition de la Foire nationale du livre du 4 au 18 février 2023 toujours à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Rappelons que la manifestation créée en 2018 se veut un rendez-vous culturel et littéraire annuel qui met en avant les publications tunisiennes et qui s'inscrit dans une politique globale de promotion et de soutien du marché du livre.

Une conférence de presse a été tenue, le mardi 31 janvier, pour annoncer le programme et les détails de cette nouvelle édition qui a pour slogan : "Le livre est notre foyer".

Etaient présents, lors de cette conférence de presse, Hind Al Mograni Al Aid, en charge de la gestion de l'établissement national pour la promotion des festivals et événements culturels et artistiques, Younès Soltani, directeur de la présente édition de la foire, et Riadh Abderrazek, président de l'Union des éditeurs tunisiens, ainsi que des membres du comité directeur.

Younès Soltani a commencé par présenter les grandes lignes de cette quatrième édition, en soulignant un certain nombre de particularités qui la caractérisent, notamment la durée de sa tenue, qui s'étale sur deux semaines.

Cette année, l'on accorde une attention particulière aux enfants, étant donné que la foire coïncide avec les vacances scolaires de février. Une occasion pour les familles de se déplacer et de profiter, aussi, des programmes culturels parallèles.

Le directeur a, aussi, évoqué le programme spécial régions organisé en coopération avec la direction de la lecture publique. Ainsi, 21 bibliothèques publiques abriteront divers événements et activités parallèles au programme central organisé dans la Cité de la culture qui comprend un nombre important de séminaires, de lectures de poésie et de contes, ainsi que des hommages.

L'édition 2023 en chiffres, ce sont 80 maisons d'édition et 20.000 titres exposés dans 64 ailes. Les titres pour enfants y détiennent 70%.

Egalement 20 activités pour le programme de la Cité de la culture, tandis que le programme culturel régional comprendra 60 activités et la participation de 114 auteurs.

Comme à l'accoutumée, différents prix sont prévus pour cette édition. Ces prix sont : Prix Noureddine Boujelben pour la créativité poétique, Prix Jean Fontaine pour la créativité intellectuelle, Prix Mahmoud Belaïd pour la créativité narrative, Prix Alia Babbou consacré à la littérature pour enfants et jeunes et le Prix Mahmoud El Bardi pour la créativité romancière.