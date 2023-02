Tunisie: Ligue 1 | 12e journée - La dernière ligne droite

Leadership en jeu au sein du groupe A et duels à distance dans le groupe B.

Cadence déchaînée en Ligue 1 et c'est le moins que l'on puisse dire en l'état. Cet après-midi, place au déroulé de la 12e ronde avec encore de l'enjeu en haut et en bas de la hiérarchie des deux groupes. Dans le groupe A, le tenant reçoit le CAB, un onze qui pointe au pied du podium, avec pour objectif d'écarter la menace que, représente le CSS, dans le rétroviseur, à une unité, alors que, dans le même temps, Tataouine devance les Bizertins d'un point. Mission difficile pour les " Requins du Nord " face à une Espérance qui ne fait pas de quartier, comme face à l'Etoile dans son fief. Le ST, à son tour, tentera de se relancer face à une Etoile, certes première au classement, mais exposée au retour du champion en titre " sang et or ". Leadership en jeu pour l'ESS et reconquête d'une place d'accessit pour les Bardolais. Quid du CSS à la réception de l'UST ? Ça passe ou ça casse pour les " Bianconeri ", sachant que Tataouine a de la marge. Enfin, pour les deux " traînards " du groupe A, ce sera le match de la dernière chance entre l'Espoir et Chebba.

Groupe B : périlleux déplacements

Dans le groupe B maintenant, la hiérarchie semble s'installer avec un peloton de quatre formations qui mènent la danse.

Là, l'USM est certes à l'abri (quoique), mais l'USBG et l'OB se disputent encore la place de dauphin, alors que le CA a, semble-t-il, " validé " une place au play-off. Bref, au sein du groupe B, l'enjeu, c'est d'éviter de tomber en L2, là où le duel à distance entre l'OSB et l'ASR sera intéressant à suivre, alors que, dans le même temps, Soliman peut voir venir. Périple pour le CA donc à Ben Guerdane, face à un onze local assez costaud. Périlleux déplacement des Bleus à Sidi Bouzid contre une formation qui joue sa peau. Sérieux examen de l'OB à Réjiche, face à la lanterne rouge, une escouade qui lancera sa dernière carte, et improbable explication entre Métlaoui et Soliman, une confrontation entre deux équipes situées sur la même ligne.

Le programme

Groupe A

14h00 : ESTunis-CAB.

Arbitre: Achraf Harakati

14h00 : Stade Tunisien-ESS.

Arbitre : Majdi Belhaj Ali

14h00 : CSS-US Tataouine.

Arbitre : Sadok Selmi

14h00 : ESHS-CS Chebba.

Arbitre : Naïm Hosni

Groupe B

14h00 : USBG-Club Africain.

Arbitre : Amir Loussif

14h00 : AS Rejiche-OB.

Arbitre : Mahmoud Ksiaa

14h00 : OSB-Union S Monastirienne. Arbitre: Jalel Sahbani

14h00 : ASS-ES Métlaoui.