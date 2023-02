Tunisie: ESS - Sauver son leadership

Avec un petit point d'avance désormais sur l'EST, équipe qui a vaincu l'Etoile 2 fois en 17 jours, la place de leader de la poule A est d'autant plus compromise à 3 journées de la fin. Faux pas interdit !

Après avoir essuyé son deuxième revers de la saison, l'Etoile du Sahel a 2 déplacements à négocier, dont le premier à Tunis au stade Hédi Ennaifer du Bardo et le second face aux voisins de Chebba. Place d'abord au ST, une formation qui ne marche pas fort avec quatre matchs perdus consécutivement. Du coup, l'équipe a dégringolé jusqu'à la 7e place du classement. En face, l'ESS vient de perdre également, donc c'est un match à double enjeu. L'ESS pour garder sa place de leader en cas de victoire et le ST pour sortir la tête de l'eau, échapper du play-out et redevenir prétendant pour le play-off. Car rien n'est perdu pour le ST, avec une bagarre générale jusqu'à la fin de la phase aller entre cinq formations dans un mouchoir à 4 points.

Se méfier du Stade

L'Etoile se présente aujourd'hui avec un effectif remanié et une armada de nouveaux joueurs, notamment avec la vague d'arrivées jusqu'au dernier jour du mercato d'hiver. Pas moins de 9 joueurs ont intégré les rangs du club en vue de bien négocier la phase des play-offs. La liste est longue, mais semble consistante et devrait faire le poids, dont principalement Yassine Chammakhi, Youssef Abdelli, Fehmi Ben Romdhane, Hamza Jelassi, Jasser Khmiri...

En effet, la confrontation face au ST sera rude et disputée. A l'aller déjà à Hammam-Sousse. l'ESS a arraché un match nul 2-2. Le ST aura à cœur d'arrêter la spirale de défaites et présenter une belle copie dans son fief comme lorsqu'il a vaincu l'EST.

Volet formation rentrante, c'est la grande énigme après la défaite de Sousse. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura un gros chambardement. Du gardien de but à l'attaque en passant par la défense, tous les postes sont remis en jeu et vont laisser place à la concurrence... Notamment avec les renforts et les joueurs en meilleure forme que d'autres. Balbouli dans les bois, Brigui, Kechiche, Bouazra, Naouali et Ben Njima en défense, Mbé, Abid, Jelassi au milieu et Aouani en attaque notamment, les choix sont consistants. On ose espérer, côté étoilé, que Khmiri, Abdelli ou encore Chammakhi fassent leur baptême du feu à l'Etoile.