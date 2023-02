Tunisie: UST - Tout près du grand exploit

Mohamed Ali Maâlej et ses joueurs peuvent rêver en toute légitimité d'une qualification pour le play-off.

Avec le peu de moyens financiers dont ils disposent et un effectif pas aussi étoffé que lors des saisons précédentes, on peut dire que les Tataouinis sont en train de faire un parcours exemplaire dans cette première phase du championnat. La victoire sur l'ESHS les a propulsés à la troisième place avec 14 points. C'était inespéré au départ de la saison. Trois chocs les séparent, toutefois, du bonheur. Le premier est celui de cet après-midi à Sfax avec des "Noir et Blanc" qui ne feront pas dans la dentelle pour arracher les trois points du début du salut. Il faudra donc bien le négocier avant de recevoir l'Espérance au Stade Nejib-Khattab et d'aller au Bardo défier un ST en panne de résultats et qui jouera probablement son dernier quitte ou double pour échapper de jouer la phase du play-out.

Groupe conservé

C'est dire l'importance de l'empoignade d'aujourd'hui et ses répercussions sur la qualification.

Un succès sur le CSS serait un passage quasi garanti pour le play-off. Mohamed Ali Maâlej, qui a tenu à conserver son groupe de départ, n'a pas fait de gros remue- ménage dans ce mercato hivernal.

Trois recrues seulement de petit calibre (Oussama Mtiri venu de la JSK, Wael Tlili et Saber Soudani pris comme renforts parmi le réservoir de jeunes du CSS) et deux joueurs espoirs du club qui ont signé un contrat de cinq saisons (Mohamed Amine Mourou et Wajih Lâaouani), sauf surprise de dernière heure du mercato. Si les Tataouinis arrivent à passer sans encombre l'obstacle sfaxien, ils feront un grand pas pour figurer dans le groupe des 8 équipes qui joueront pour le titre et une place pour les compétitions africaines.