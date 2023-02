Tunisie: CA - Produire davantage

Les Clubistes doivent à nouveau monter en gamme.

Le CA est quasi-assuré de jouer le play-off, mais n'oublions pas que l'équipe clubiste revient de loin et devra forcément s'employer à s'inscrire davantage sur la durée. Sur une bonne série, le CA s'est remis la tête à l'endroit après un mois de décembre-début janvier où de nombreux doutes sur la véritable valeur de cette équipe étaient nés. Sauf qu'aujourd'hui, parmi les concurrents au podium, avec l'USM, l'USBG et l'OB, ce CA-là "ramène sa fraise" et grignote des points surtout. D'où logiquement donc une question qui reste dans l'air : qu'attendre du CA dès cet après-midi du côté de Ben Guerdane face à l'USBG ? Les premiers éléments de réponse sont arrivés récemment avec deux victoires maîtrisées de bout en bout, un onze type qui commence à se dégager et des cerveaux bien au clair, malgré quelques rumeurs sorties récemment (mercato oblige). Pas de doute cependant à ce propos : Ghandri, Garreb et Chiheb Laâbidi ne bougeront pas du Parc A.

Il faudra donc bien compter sur les Clubistes en 2023, un onze qui pourrait revêtir l'habit d'outsider ambitieux, une tunique à laquelle il n'est pas habitué, mais qui pourrait sans doute faire des étincelles. Cette saison, au sein du groupe B, si l'USM et l'USBG semblent danser à deux sur les sommets, la plupart du temps, l'heure de vérité n'a pas encore sonné, vu le format proposé cette saison. Et pour le CA, maintenant, que les planètes sont partiellement alignées, et certains démons chassés (même si la relative faiblesse du dernier adversaire clubiste est à souligner), enchaîner, tout en montrant du sérieux et de l'implication, est forcément à saluer, en attendant de monter en gamme.

Rappel à l'ordre et recadrage...

Le rappel à l'ordre ou plutôt le coup de gueule de Saïd Saibi, il y a quelques jours en interne, semble avoir fait un bien fou à un effectif qui a beaucoup tiré la langue le mois précédent. Pas forcément de joueurs concernés, mais une prise de conscience et un message reçu: bref, le groupe sait pertinemment que les prochaines semaines vont être décisives et la marche clubiste, dès aujourd'hui, sera assurément éclairante sur les ambitions d'un club qui s'est bien repris en championnat. Aujourd'hui, le climat de travail est serein au CA. Et le plateau technique, selon nos investigations, a, semble-t-il, réussi à instaurer de vraies règles de vie amenant les Clubistes à mieux gérer les périodes négatives, mais aussi positives. Pas question donc de s'enflammer avec la série en cours. Le CA profite juste de l'instant présent. Et c'est déjà beaucoup... en attendant davantage.