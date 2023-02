Maroc: Transfert avorté de Ziyech au PSG - Christophe Galtier apporte des éclaircissements

L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est revenu devant les journalistes sur l'échec de l'arrivée de Hakim Ziyech, le milieu offensif marocain de Chelsea.

Le Paris Saint-Germain a conclu son mercato hivernal sur une terrible désillusion. Alors que semblait scellé le recrutement de Hakim Ziyech, le club de la capitale n'a finalement pas pu boucler le prêt de l'ailier marocain de Chelsea, en dépit d'une réclamation auprès de la Commission juridique de la Ligue de football professionnel qui n'a pas abouti favorablement. Pour quelle raison ? Selon les informations de RMC Sport, la faute en revient aux Blues, le club de la capitale londonienne ayant transmis avec du retard les documents qui auraient permis de régler l'affaire.

Au micro du diffuseur Prime Video, mercredi, à l'issue de la victoire sur le terrain de Montpellier (3-1, 21e journée de Ligue 1), Christophe Galtier est revenu sur ce dossier. " Pour différentes raisons, on n'a pas pu faire le joueur qu'on avait ciblé. J'ai un effectif de qualité. Les jeunes vont avoir leur mot à dire dans cette deuxième partie de saison. Dans un calendrier très chargé, il faut faire attention aux blessures et à la fatigue. Je suis satisfait de l'effectif qu'on avait en début de saison. Malheureusement, on aurait pu le renforcer suite au départ de Pablo (Sarabia). On n'a pas pu le faire. La responsabilité n'incombe pas à notre club. C'est comme ça. "

En conférence de presse, l'entraîneur français a enfoncé le clou et adressé un nouveau tacle à Chelsea, souligne Topmercato. " On voulait remplacer numériquement Pablo. On cherchait un joueur capable d'évoluer sur le côté droit de notre attaque. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ce sont les aléas du mercato. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Je veux préciser que la responsabilité n'incombe pas le Paris Saint-Germain. "