Algérie: France - Andy Delort raconte sa première avec Nantes

Rentré à 12 minutes de la fin du temps réglementaire, Andy Delort a réalisé son premier match avec le FC Nantes ce mercredi. Au sortir de la rencontre, l'international attaquant algérien est revenu sur son match lors d'un entretien accordé à Ouest France.

" Ça fait plaisir. Ça fait dix ou quinze jours que j'attendais ça, cela a été long. J'ai vu les nombreux messages des supporters et j'avais envie de venir. Ça fait plaisir, j'aurais aimé marquer mais bon... Il y avait une sacrée ambiance et je suis très heureux. J'étais dispo pour le coach (... ) Je reviens bien, je fais tout ce qu'il faut à côté pour revenir le plus rapidement possible. J'avais les jambes, je suis content, j'ai bien travaillé à côté (... ) Après, moi, j'ai un caractère, j'ai un mental, donc, la tête était plus forte que le corps. Ça faisait du bien, un peu comme un lion sortant d'une cage, de voir un ballon, des adversaires et, surtout, un public comme ça ", a laissé entendre l'Algérien au micro de Ouest France.