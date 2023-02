Ile Maurice: Les bijoux "made in Mauritius" d'Ederr

Davantage de dévouement, l'investissement dans des équipements modernes et des créations les unes plus novatrices que les autres. Autant de choses que la marque Ederr a à cœur. Rencontre avec Nihaad et Sadyia Nowrung, deux passionnés d'art de la joaillerie...

L'amour de la bijouterie coule dans les veines de Nihaad. Chez lui, la création et la fabrication de bijoux, c'est une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. À 32 ans, Nihaad est l'un des rares jeunes à se tourner vers ce domaine. Ouvrir leur bijouterie en ligne, les deux tourtereaux en ont toujours rêvé. "Nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu réaliser notre rêve en juillet 2021. Ederr est l'aboutissement de plusieurs années de travail et la continuité d'un savoir-faire", précise-t-il.

Bijoux minimalistes

Ederr propose plusieurs bijoux minimalistes, tels que bagues solitaires, colliers solitaires transparents. Nihaad confectionne aussi des chevalières, pendentifs, alliances et boucles d'oreilles, entre autres. Presque 100 % de leurs bijoux sont minutieusement conçus à la main. Une empreinte particulière qui ne laisse pas de marbre. Le jeune entrepreneur travaille surtout selon les envies et besoins de ses clients. "Un bijou, c'est très personnel. Ça symbolise souvent un moment important de la vie et les clients ont souvent une idée bien précise de ce qu'ils veulent. Il faut savoir reproduire leur désir pour leur donner satisfaction."

Mais le travail, dit-il, ne lui fait pas peur. Certains bijoux, par leur complexité, lui demandent des semaines de travail. "Il faut beaucoup de concentration et de précision pour faire ce travail. Il faut d'abord travailler l'or ou l'argent, lui donner forme en le taillant ; puis viennent les autres étapes comme la gravure et l'incrustation de pierres précieuses, par exemple. Ce travail demande de la minutie."

Qui dit fabrication de bijoux à la main, dit aussi investissement. "Nous avons utilisé Rs 20 000 de nos économies pour démarrer notre entreprise et investi une autre partie dans des équipements. Depuis, nous travaillons et réinjectons le produit de la vente dans l'entreprise", confie Sadyia, fondatrice, responsable de communication et créatrice de contenus chez Ederr.

Par ailleurs, la jeune femme précise qu'en tant que gérante d'une petite et moyenne entreprise, elle utilise principalement des fonds internes existants pour financer ses projets. "Nous sommes impatients de développer Ederr et nous aurons peut-être besoin d'un financement externe à long terme à l'avenir."

Stratégies de vente

Cette nouvelle ère qui s'annonce, en termes de publicité, nécessite des techniques différentes, notamment dans la fabrication de bijoux. "Nous utilisons avant tout la technique du marketing d'influence. Nous avons méticuleusement choisi une véritable auto-influenceuse, Ornella Lafleche-Froget, pour être le visage d'Ederr. Pourquoi ? Parce que cela correspond à nos valeurs et à ce que nous croyons. Nous collaborons avec elle et profitons d'une plus grande clientèle liée à son compte de plus de 30 000 abonnés."

De plus, Sadyia ajoute que leur plus grande force réside dans les stratégies de vente. "Nous montrons les coulisses du processus de fabrication de nos commandes à travers nos histoires où les gens sont intrigués et commandent souvent peu de temps après avoir regardé les Behind The Scenes. Nous avons un public curieux et cela joue un grand rôle dans nos ventes."

Chez Ederr, ils investissent dans des images de bijoux professionnels de haute qualité pour attirer les clients. "Les images sont nos vitrines (... ). Nous payons également les publicités via Instagram et Facebook pour être plus visibles sur d'autres comptes et gagner plus de trafic sur notre page", dit l'entrepreneur.

Le marché est concurrentiel

Même si le marché devient de plus en plus concurrentiel, le couple ne baisse pas les bras et continue d'évoluer en toute sérénité. "Nos œuvres et nos contenus sont copiés, mais c'est inévitable. Mais nous sommes toujours prêts à créer de nouveaux défis et à innover de diverses manières." L'objectif de Nihaad et Sadyia est d'apporter une expérience très différente de celle qu'offre l'achat de bijoux en ligne à Maurice.

"Notre vision est de croître suffisamment pour créer un lieu de travail inspirant avec une marge de croissance et de changement, en particulier pour les artistes et les bijoutiers, qui ont été sous-estimés pour leur grand talent et leurs compétences", conclut Nihaad.