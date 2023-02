Ile Maurice: Tribeca Central vs Bagatelle Mall - Bataille des Titans?

Depuis fin décembre, le nom de Tribeca Central, du promoteur Hermes Properties Ltd, semble être sur toutes les lèvres. Le nouveau centre commercial est construit sur une superficie de 32,5 arpents.

La première phase comprend un centre commercial avec plus de 200 enseignes, un espace de divertissement, deux immeubles de bureaux, 3 500 places de parking et un business hotel, connu comme SOCIO Mauritius by The Lux Collective, qui proposera 225 chambres. D'ailleurs, Winner's, du conglomérat IBL, occupe une superficie de 7 000 m2 au rez-de-chaussée du centre commercial. Ce qui fait qu'il est le plus grand hypermarché de l'île. La question se pose : est-ce que ce géant vient en concurrencer un autre, en l'occurrence le Bagatelle Mall ?

C'est le 27 janvier que Tribeca Mall a ouvert son Food Mall, soit son espace de restauration. Si, par ailleurs, plus d'une vingtaine d'enseignes sont déjà opérationnelles à Tribeca, notamment Mado Parfums, Zippy, Yamanay, Dim, Nine West, Balaboosté et Gourmet & Co, plusieurs sont encore en chantier alors que d'autres sont en cours d'aménagement. Ces enseignes sont : Superdry, Swarovski, Salsa, Amryz, Fashion Lounge, Individuel Genève, Pimkie, Rodeo Drive ou encore Cuisnex. Tribeca Central a donc, semble-t-il, la cote auprès des enseignes. Et il nous revient que trois magasins sis à Bagatelle auraient délaissé le centre commercial de Moka pour s'installer à Tribeca Central. Bagatelle doit-il craindre la présence de ce nouveau centre commercial ? Qu'en est-il exactement ?

"Si concurrence il y a, on veut qu'elle soit saine avec les autres centres commerciaux. Il y a de la place pour tout le monde."

"Il n'y a pas de désertion de magasins à Bagatelle pour Tribeca. D'ailleurs, on ne retrouve pas les mêmes enseignes. À ce jour, toutes les enseignes présentes à Bagatelle y sont toujours", explique Dominique Filleul qui fait partie de la General Retailers Association. Selon lui, même avant l'ouverture de Tribeca Central, de nombreuses enseignes sont parties s'installer ailleurs. "Certaines enseignes quittent Bagatelle car c'est peut-être moins cher ailleurs. De nouvelles enseignes vont arriver, par exemple Conforoma qui s'installe en mars. Pains et moulins y a ouvert ses portes. Tous les ans, deux-trois enseignes partent et d'autres viennent."

Du côté de Bagatelle, la Center Manager, Vidushi Ramburuth, explique que les contrats de ces trois enseignes n'ont pas été renouvelés. "Avoir une offre diversifiée et répondant à la demande de nos visiteurs est essentiel dans le choix de nos locataires, ce qui implique, parfois, la décision de ne pas renouveler certains contrats, comme cela a été le cas pour ces trois enseignes. Bagatelle Mall maintient aujourd'hui un excellent taux de remplissage de ses espaces locatifs." En ce qui concerne la concurrence, la Center Manager explique qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. "Un nouveau centre commercial à quelques kilomètres est effectivement un concurrent mais Bagatelle Mall continuera à se démarquer, comme il l'a toujours fait."

Qu'en pense-t-on du côté de Tribeca Central ? Fait-il de "l'ombre" à Bagatelle Mall ? "Pas du tout", lance un responsable d'emblée. "Tribeca Mall est rempli. Il y a des demandes constantes pour de nouvelles marques. On n'arrive pas à satisfaire la demande. En termes d'occupation nous sommes à 100 %. Je ne pense pas que ce soit est vrai. Si c'est le cas, on le saura dans les années à venir." Et d'ajouter : "Si concurrence il y a, on veut qu'elle soit saine avec les autres centres commerciaux. Il y a de la place pour tout le monde."