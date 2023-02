Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Février 2023

Mali : Lutte contre le terrorisme- Bamako et Ouaga veulent fédérer leurs forces

Selon le Premier ministre burkinabè, les deux pays devraient, « constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres ». Il a émis le vœu qu’un précédent comme l’éphémère Fédération du Mali, qui n’a existé qu’entre 1959 et 1960 et avait réuni le Mali, le Sénégal, le Burkina Fasoet le Bénin, puisse être réédité. « Le Mali est un grand producteur de coton, de bétail et d'or. Le Burkina Faso aussi produit du coton, du bétail, de l'or. (…) Nous ne pesons pas tellement, mais si vous mettez ensemble la production de coton, d'or et de bétail du Mali et du Burkina Faso, ça devient une puissance », a ajouté Apollinaire Kyélem de Tambela. (Source : Dw)

Sénégal : Infrastructures- Macky Sall dénonce le coût élevé en Afrique

Les infrastructures du continent noir restent encore sous-financées en volume et mal financées en termes de taux d'intérêt et de délais de remboursement, a déploré le président en exercice de l'Union Africaine (Ua).Quand il faut discuter du désenclavement de l'Afrique, quoi de plus normal que d'emprunter « l'autoroute de l'Avenir » et de se réunir au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio ? Cette nouvelle ville, située à la périphérie de la capitale sénégalaise, symbolise la volonté de désengorger Dakar. C'est ici que s'est ouvert, ce jeudi, la deuxième édition du Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique en présence des présidents du Sénégal, Macky Sall, et du Rwanda, Paul Kagamé, accompagnés des Premiers ministres de l'Algérie, Aimene Benabderrahmane, et de l'Égypte, Mustafa Kemal Madbouli. La problématique du déficit infrastructurel du continent et ses causes ont été au cœur des débats. (Source : Apa)

Niger : Affaire de coup d’état du 31 mars 2021- Des révélations susceptibles de faire grincer les dents

Le procès des auteurs de la tentative de coup d’Etat du 31 mars 2021 s’est ouvert il y a quelques jours, devant le Tribunal militaire de Niamey et se poursuit toujours. Faut-il le rappeler, dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, un groupe d’officiers et de sous-officiers de l’armée avait tenté de renverser le régime de la Septième République qui était sur le point de consacrer la première alternance politique au pouvoir au Niger. Malheureusement, pour eux peu organisé, car trahi, probablement par certains acteurs de départ ayant retourné casaque par la suite, ce groupe d’aventuriers téméraires avait peu de chances de parvenir à ses fins face à la puissance de feu dont disposait la garde prétorienne de l’époque. (Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Fespaco 2023- Une cinquantaine de personnes en charge de l’organisation

Dans le cadre de l’organisation pratique de la 28e édition du Festival panafricain, du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), un comité d’organisation fort d’une cinquantaine de membres a été mis en place, le jeudi 2 février 2023, pour piloter au mieux les activités de ce grand rendez-vous cinématographique. (Source : Burkina 24)

Rca : Inondation- Des centaines de familles sans abris

La pluie du 27 janvier 2023 a occasionné d’énormes dégâts au village Guen, dans la commune de Gadzi. Au moins 400 maisons emportées par les eaux. De nombreuses familles sinistrées suite à la forte pluie du 27 janvier dernier crient à l’aide. Dans le village Guen, commune de Gadzi, les eaux de pluies ont mis dans la rue, plus de 400 ménages. « C’est la première fois depuis 20 ans qu’un drame pareil survient après une pluie. », confie une victime à nos confrères de Radio Ndeke Luka. La mission d’urgence annoncée par le gouvernement piétine pendant que les habitants croupissent sous les intempéries. (Source : abangui.com)

Mauritanie : Coopération- Les raisons cachées de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères

Selon Hespress FR, l’axe Téhéran-Alger-Tindouf (polisario) s’est confirmé avec un nouvel intrant inattendu, la Mauritanie. Une alliance avec le voisin du sud est souhaitée, l’Iran ne cachant plus ses ambitions hégémoniques en Afrique du nord et au Sahel en se servant du Sahara.Le ministre iranien des Affaires étrangères, Houceïn Emir Abdoullahyane, a rencontré mercredi soir le président Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani pour discuter des moyens de renforcer les relations entre les deux pays au niveau commercial et dans la lutte contre le terrorisme.

Cameroun : Assassinat Martinez Zogo - Des premières arrestations …

L’information est du ministre Ferdinand Ngoh Ngoh qui à travers un communiqué fait le point des investigations. De l’avis du ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, l’enquête instruite par le Chef de l’Etat suite au décès tragique du directeur d’Amplitude Fm avance à grand pas. Dans un communiqué parvenu à rédaction de journal du Cameroun ce jeudi, 02 février 2023, le ministre d’État, secrétaire général de la présidence de la République (Minetat/Sg/ Pr), « en exécution des très hautes instructions » du président de la République, annonce l’arrestation des premiers suspects dans l’assassinat du journaliste. (Source : journal du Cameroun)

Gabon : Politique nationale- Ali Bongo convoque un dialogue politique

L’annonce a été faite au cours du conseil des ministres qui a eu lieu le 1er février 2023, par le chef de l’Etat Ali Bongo. Au Gabon, les partis politiques de l’opposition sont conviés au Gabon : Ali Bongo convoque un dialogue politique le 13 février 2023n dialogue politique avec le chef de l’Etat dès le 13 février 2023. Selon le communiqué final du conseil des ministres, « Cette rencontre devrait permettre d’établir les conditions de l’organisation de consultations électorales apaisées », précise le communiqué. Et matérialise la fidélité et l’engagement d’Ali Bongo « de promouvoir la paix et l’état de droit démocratique ». Pour l’opposition qui a longtemps souhaitée cette concertation politique, l’occasion sera idéale pour aborder de divers points concernant l’organisation des élections au Gabon afin d’éviter une mauvaise organisation de celles-ci. (Source : journal du Gabon)

Congo - Brazza : Activités portuaires- Congo Terminal réceptionne deux portiques

Le 30 janvier 2023, Congo Terminal a réceptionné deux nouveaux portiques de quai Sts de dernière génération. Ils viennent renforcer les six portiques déjà opérationnels et vont améliorer significativement les performances du Port autonome de Pointe-Noire et contribuer à répondre aux besoins des armateurs internationaux et partenaires commerciaux. Fabriqués par ZPMC, ces deux portiques électriques ont chacun une capacité de levage d’au moins 100 tonnes. Ils peuvent manutentionner les navires les plus modernes et transportant jusqu’à 16 000 containers EVP. Financés par Congo Terminal à hauteur de 11,3 milliards de francs Cfa, ces deux portiques commandés en 2021 permettent à Congo Terminal d’étendre son parc matériel. (Source : journal de Brazza)

Rdc : Religion- Troisième jour de la visite du pape François

Troisième jour de la visite du pape François en République Démocratique du Congo. Jeudi, c’est avec les jeunes et les catéchistes que le souverain pontife avait rendez-vous au stade des martyrs de Kinshasa. Des jeunes enthousiastes venus de tous les mouvements catholiques du pays ont accueilli le souverain Pontife. Une rencontre cruciale dans ce pays de près de 95 millions d’habitants où plus de 65 pour cent des congolais ont moins de 25 ans. C’est d’ailleurs l’un des pays au monde où la population est la plus jeune. Une jeunesse confrontée au manque d'emploi, d'éducation, aux méfaits de la prostitution, de l'alcool, de la drogue, de la malnutrition et d'abandon.« Le pape c'est un modèle. C'est pour nous une occasion de voir un changement » a déclaré une jeune fille, au stade des martyrs de Kinshasa. François a prononcé un discours au ton encourageant. La visite papale en République Démocratique du Congo prend fin ce vendredi, il est attendu le même jour au Soudan du Sud. (Source : africanews)

Nigeria : Monnaie - De nouvelles formes de billets et de pièces en circulation

Au Nigeria, l’adoption rapide de nouvelles formes de billets et pièces de banque a accéléré la demande pour le franc Cfa, dans les Etats voisins des pays de la Cemac et l’Uemoa. Une situation qui entre dans un cadre hors de la portée des banques centrales de ces sous-régions.

Une sélection de Bamba Moussa