Gabon: Détournement des Fonds de Développement Local (FDL) dans l'Ogooué-Ivindo

Le détournement des Fonds de Développement Local a pris une ampleur importante dans l'Ogooué-Ivindo depuis quelques années mais le parquet de Makokou a manifestement décidé de s'impliquer activement pour que justice soit faite en faveur des communautés qui en sont victimes.

Ainsi, la Brigade de gendarmerie Centre de Booué, appuyée par Conservation Justice, a mis aux arrêts le responsable de l'Entreprise Kone Sciage et Bois (EKSB) et l'ancien représentant de la communauté du village Abenelang.

Il est reproché à ces derniers des actes d'abus de confiance et détournement du Fonds de Développement Local. La communauté villageoise d'Abenelang a à nouveau porté plainte le 24 janvier 2023 contre le responsable de la scierie EKSB. Laquelle s'était vue confier la réalisation d'un projet communautaire : la construction d'un château d'eau et d'un système d'hydraulique audit village.

Après avoir été arrêté en 2022, le concerné avait été relâché après que l'ancien Procureur de la République de Makokou ait classé sans suite la première plainte du village Abenelang tout en accordant initialement un délai de trois mois pour finaliser les travaux. Étonnement, il se croyait manifestement tiré d'affaire et n'avait nullement repris les travaux à finaliser.

La raison de cette nouvelle plainte est l'inachèvement depuis 2020 des travaux. Arrêté et interrogé, le responsable de l'entreprise a déclaré avoir donné 3.000.000 FCFA, issus du Fonds de Développement Local de 7.603.344 FCFA, à des autorités administratives et à un ancien représentant communautaire. Cet ancien représentant communautaire qui siégeait au sein du comité de gestion et suivi de projet (CGSP), présidé par le Préfet du département de la Lope, va à son tour être interpellé. Interrogé, il déclara qu'il avait touché une somme de 300.000 FCFA issue du Fonds de Développement Local, ceci en plus de sa rémunération. Il était chargé de surveiller les travaux avant de devenir salarié de l'entreprise EKSB en qualité de chef de chantier et responsable de la paie.

Signalons que dans un autre village, poteau ciment, le responsable de l'entreprise EKSB a également touché environ 7.600.000 FCFA de Fonds de Développement Local pour la construction de logement d'enseignant. Sur le terrain le constat est encore sans appel : le soubassement du bâtiment est à peine entamé avec seulement quelques briques montées, le tout envahi par la végétation. Le chantier est abandonné depuis 2020.

Le responsable d'EKSB et l'ancien représentant d'Abenelang ont été présentés devant le Procureur de la République de Makokou le vendredi 27 janvier 2023. Le Procureur a envoyé le dossier en instruction.

Le juge instructeur a placé les mis en causes en détention préventive. Ce qui n'avait pas été le cas en 2022 au terme de leur déferrement devant le Parquet de Makokou. ou ils étaient repartis libres mais, sachant que plusieurs autres cas similaires existent dans l'Ogooué-Ivindo, et notamment dans la Canton Ntang-Louli, des décisions fortes pourraient servir de précédent et dissuader les personnes malveillantes d'abuser davantage des communautés en détournant les fonds prévus pour leur développement.