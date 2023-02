Congo-Kinshasa: Bukavu - Jean Olive Mudekereza plaide pour la construction et rénovation de l'aéroport de Kavumu

Le député national Jean Olive Mudekereza plaide pour la construction et rénovation de l'aéroport de Kavumu dans la ville de Bukavu (Sud-Kivu). Cet élu qui est en vacances parlementaires à Bukavu, l'a déclaré ce mercredi 2 février.

Il insiste également sur la réhabilitation urgente des routes nationales qui relient le Sud-Kivu aux autres centres de la sous-région des Grands Lacs.

" Si aujourd'hui le gouvernement ne met pas de moyens pour construire la route RN2 Bukavu-Goma, si on ne construit pas l'aéroport de Kavumu, si on ne construit pas la route Ngoma jusque Fizi-Baraka-Kalemie, nous serons asphyxiés. Nous sommes en guerre, on ira où ? Si nos voisins, nos ennemis bloquent les gens, par exemple à Goma, il n'y a plus accès sur Rutshuru, et s'ils bloquent Sake, il n'y a pas d'aéroport pour quitter Goma, si nous on nous bloque avec les routes qui se détruisent jours et nuits, vers Uvira dans la plaine de la Ruzizi, nous serons asphyxiés, nous allons dépendre de qui ? La route RN2 Shabunda-Mwenga est foutue ", analyse Jean Olive Mudekereza.

Il rappelle que les produits des champs des habitants de Walungu ne sont pas évacués à cause du mauvais état de route.

" En 1977, le président Mobutu avait construit l'aéroport de Kavumu en une année, on l'appelait l'aéroport Michombero. Mobutu a construit l'aéroport de Kavumu sur 1700m dans une année, on travaillait jour et nuit. Mais aujourd'hui je dis au gouvernement, nous sommes en guerre, construisez nous l'aéroport de Kavumu. L'aéroport de Kavumu sera l'aéroport de secours, l'aéroport stratégique dans la région. Sinon on sera coincés nous tous, il n'y aura pas d'approvisionnement. Et si la guerre s'arrête c'est le développement qui commence ", a-t-il plaidé Jean Olive Mudekereza.