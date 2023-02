Angola: Les enfants et l'enseignement supérieur au centre des audiences de la vice-présidente du MPLA

Luanda — L'attention portée aux enfants et à l'enseignement supérieur a dominé, ce jeudi, les rencontres de la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, avec les responsables du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA, sigle en portugais), Deolinda Dorcas, et de l'Église évangélique synodale, Dinis Marcolino.

A l'issue de l'entretien avec Luísa Damião, Deolinda Dorcas a déclaré à la presse qu'elle avait discuté avec la vice-présidente du MPLA de la nécessité d'un agenda national intégré pour la promotion des droits et devoirs des enfants, car ils sont le présent et l'avenir du pays.

Elle a dit que dans certaines provinces, en particulier celles de Benguela et du Zaïre, il y avait un manque d'encadrement des enfants et ils deviennent violents, même dans les salles de classe et dans les églises.

"Nous travaillons sur la mobilisation et la sensibilisation des familles en faveur des enfants, pour éviter la construction d'une société délinquante", a déclaré Deolinda Dorcas.

La chef du CICA a jugé nécessaire d'inculquer aux enfants les valeurs morales, civiques, patriotiques et religieuses.

L'évêque de l'Église évangélique synodale d'Aangola (IESA), Dinis Marcolino Eurico, a déclaré à son tour avoir fait appel à la vice-présidente du MPLA pour la légalisation de certains cours devant être dispensés par l'Institut Supérieur Polytechnique de Lubango (Huíla).

Selon lui, bien que l'institut polytechnique ait répondu aux exigences de l'organe directeur de l'enseignement supérieur en Angola, il ne dispense que le cours de sociologie, l'un des sept qu'il se propose de dispenser.

Il a mentionné que l'institut polytechnique fonctionne depuis 2012, mais reconnu en 2017, et qu'il pourrait contribuer à la formation d'innombrables citoyens.

"L'excellence est nécessaire, mais le pays présente plusieurs asymétries qui nécessitent une combinaison de qualité et de sensibilité, pour arrêter l'exode des jeunes vers Luanda", a-t-il déclaré.

Il s'est plaint du manque de dialogue pour la recherche de points communs.

Le président de l'Association des anciens étudiants angolais à Cuba, Agostinho Narciso, a salué le soutien apporté par le MPLA et la société aux victimes des ouragans survenus l'année dernière, sur l'île des Caraïbes et dans les pays de la région.

Il a informé que le niveau de solidarité a permis de récolter plus de deux cents tonnes de denrées non périssables et de médicaments pour venir en aide aux Cubains affectés par l'ouragan.

Il a ajouté qu'il restait des marchandises à acheminer vers Cuba, même après deux vols mobilisés dans le cadre de la campagne de solidarité.

Agostinho Narciso a promis de continuer à développer des campagnes de solidarité au niveau national et de promouvoir l'agro-industrie.