Ghana: Officiel - Premier League - Nottingham Forest annonce André Ayew

Le club anglais de Nottingham Forest a annoncé ce jeudi soir la signature de la star ghanéenne André Ayew. C'est un retour de l'attaquant après ses passages à Swansea City et à West Ham United.

Ayew a atterri en Angleterre en provenance d'Al Sadd et a signé un accord jusqu'à la fin de la saison. Ayew a participé aux trois derniers Mondiaux du pays ouest-africain. Il a échoué en phase de groupes de la dernière Coupe du monde de la FIFA en décembre 2022, marquant lors de leur match d'ouverture de la phase de groupes contre le Portugal.

" C'est un sentiment formidable de signer pour Nottingham Forest. Je sais à quel point le club est grand et je sais à quel point le club compte pour la ville et la base de fans. Cela a toujours été difficile chaque fois que j'ai joué contre Forest et au City Ground et j'adore le stade. ", a confié Ayew.

" Steve Cooper est quelqu'un qui me connaît très bien et sait comment travailler avec moi sur et en dehors du terrain. Nous avons une relation solide, c'est un entraîneur spécial et un être humain spécial et quelqu'un que j'admire vraiment. Je sais ce que je peux apporter à l'équipe, je suis prêt à tout donner et à faire en sorte que nous puissions rester en Premier League. ", a ajouté le joueur de 33 ans qui retrouve Steve Cooper après avoir joué sous l'entraîneur à Swansea City.