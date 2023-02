Burkina Faso: Hadja Naba Diané - Une amazone s'est éteinte

La triste nouvelle est tombée mercredi en début de soirée.

Hadja Naba Diané a finalement succombé à la maladie contre laquelle elle luttait depuis des années. Du coup, la région des Hauts-Bassins et particulièrement la ville de Sya perd une de ses valeureuses filles qui aura consacré toute sa vie à lutter pour le bien-être des femmes et le développement de sa région.

Elle ne passait pas inaperçue au temps fort du Congrès pour la démocratie et le progrès dans le Houet. Militante de première heure, Hadja Naba Diané s'était surtout illustrée sur la scène politique par sa capacité de mobilisation et son dévouement pour la cause de son parti et des personnes démunies. De l'ODP/MT au CDP, elle était devenue une pièce maîtresse du dispositif politique du parti au pouvoir dans le Houet en son temps.

C'est surtout avec son association Femme et développement du Houet " FDHO " que cette combattante pour la liberté de la femme dans la société a beaucoup marqué les esprits par des actes concrets sur le terrain. Regroupement de plus d'une centaine d'associations féminines de la ville de Bobo-Dioulasso en effet, le FDHO a très souvent œuvré pour le plein épanouissement des femmes à travers notamment des activités génératrices de revenus. On retiendra aussi de cette grande figure de la politique à Sya, ses actions de bienfaisance en faveur des personnes les plus démunies de la société par des dons de vivres, de kits scolaires et aussi ces parrainages d'activités politiques et sociales.

Celle que le monde politique bobolais pleure aujourd'hui s'est encore faite remarquée sur la scène politique par des postes de responsabilités qu'elle a occupés. Par deux fois, elle fut élue d'abord comme 2e adjointe et ensuite 1re adjointe au maire de la commune de Bobo. Alors suppléante de feu Thomas Sanou (ex-président du CES) sur la liste des législatives dans les Hauts-Bassins, Hadja Naba Diané va de nouveau gravir les échelons en intégrant l'hémicycle comme députée de 2007 à 2012.

Dans un passé récent encore, cette infatigable dame qui avait toujours su maintenir le contact avec la base sera de nouveau élue comme responsable des femmes du Houet de 2015 à 2020.

Celle dont les femmes de Sya pleurent aujourd'hui la disparition a longtemps lutté contre cette maladie qui l'avait affaiblie et l'éloignée de la scène politique. L'espoir de la retrouver afin de profiter de ses largesses et de ses sages conseils s'est éteint à jamais. A 73 ans, la présidente du FDHO s'en est allée laissant derrière elle, des femmes inconsolables. Décédée mercredi aux environs de 19h à Ouagadougou, la dépouille mortelle de Hadja Naba Diané est attendue dimanche en milieu de matinée à Bobo suivi de l'enterrement le lundi à son domicile à la cité AN II du secteur 16.

Paix à son âme.