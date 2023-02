Afrique: CHAN/ Algérie - Sénégal (J-2) - Déclarations des joueurs algériens en zone mixte

ALGER — Déclarations des joueurs de l'équipe algérienne de football A', recueillies jeudi par l'APS, lors d'une zone mixte organisée avec la presse au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à deux jours de la finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), samedi face au Sénégal au stade Nelson-Mandela de Baraki (20h30) :

Alexis Guendouz (gardien de but) : "La concentration bat son plein dans l'optique de cette finale. Nous sommes en train de bien se préparer.

Concernant mon éventuel retour dans les cages, ça reste du ressort du sélectionneur. En ce qui me concerne, je suis prêt et je reste concentré.

Le groupe est focus sur cette finale, tout le monde a hâte de jouer cette finale. Tous les joueurs attendaient ce rendez-vous depuis le début du tournoi, si on commence une compétition c'est pour la gagner forcément. Il nous reste une marche à gravir, peut-être ce sera la plus haute, j'espère qu'on le fera correctement. On a tout le pays qui nous soutient depuis le début de l'épreuve, c'est une grosse force, on le ressent sur le terrain, ça nous pousse vraiment à nous surpasser".

Oussama Chita (milieu de terrain) : "Nous sommes prêts pour cette finale, le moral est au beau fixe. La préparation se déroule dans une excellente ambiance, avec l'objectif de décrocher le titre devant nos supporters.

L'éclatante victoire décrochée en demi-finale face au Niger (5-0) nous a fait beaucoup de bien sur le plan mental, notre secteur offensif s'est complétement libéré. Le public sera pour nous un soutien indéfectible, il va nous transmettre cette pression positive pour gagner et lui offrir ce titre continental".

Ayoub Ghezala (défenseur) : "Nous nous sommes préparés pour cette finale depuis un an et demi déjà, on a beaucoup travaillé avec au menu plusieurs stages. Nous sommes à 90 minutes du trophée Inchallah. Nous allons jouer contre une redoutable équipe sénégalaise.

Les deux sélections se connaissent bien. Le Sénégal renferme d'excellents joueurs, mais cela ne va pas nous dissuader pour aller jusqu'au bout de notre objectif et décrocher le titre. La belle victoire devant le Niger nous a boosté davantage. Notre attaque, critiquée depuis le début du tournoi, a répondu sur le terrain, j'espère qu'on sera aussi efficaces samedi en finale. Nous sommes conscients qu'on sera soutenus par le public qui sera dans les gradins, mais également par tous les Algériens, à nous d'être à la hauteur pour leur procurer de la joie".