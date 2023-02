Afrique: L'Algérie n'a ménagé aucun effort, depuis l'indépendance, pour concrétiser l'intégration africaine

DAKAR — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a réaffirmé, jeudi à Dakar (Sénégal), que l'Algérie n'avait ménagé aucun effort, depuis l'indépendance, pour concrétiser l'intégration africaine, soulignant qu'elle met aujourd'hui son expérience au profit des pays africains pour la réalisation des projets de développement permettant au continent d'atteindre les plus hauts niveaux de développement.

"L'Algérie n'a ménagé aucun effort en vue de concrétiser l'intégration africaine", a souligné le Premier ministre qui participait à une table ronde sur le financement des projets prioritaires en Afrique, dans le cadre des travaux du 2e Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique.

Pour consacrer la complémentarité entre les pays africains, "l'Algérie avait toujours donné la priorité à l'intégration et à la dimension continentale dans ces projets. Elle était parmi les premiers pays à effacer les dettes de 14 pays africains, soit une somme de 1.4 mds USD, permettant à ses pays de s'affranchir de l'endettement qui entravait leur processus de développement", a expliqué M. Benabderrahmane.

Et de rappeler que "l'Algérie met son expérience au profit des pays africains afin de réaliser des projets de développement en matière de formation des ressources humaines et de sélection des modèles de développement les plus efficaces permettant à ses pays d'atteindre les plus hauts niveaux de développement" Il a, également, mis en avant l'impératif pour les Etats africains de "faire preuve d'audace pour mener à bien ces approches de développement et consacrer un système de gouvernance fondé sur la transparence et la lutte contre la corruption", citant, à ce propos, l'expérience algérienne en matière de "révision inclusive des méthodes de gouvernance et de gestion des projets, la révision de la gestion budgétaire et la réforme du système fiscal".

Selon le Premier ministre, ces mesures ont permis à l'Algérie d'atteindre "des résultats très satisfaisants" notamment durant la période post-covid-19, à travers la réalisation d'un excédent commercial "important" outre l'absence d'endettement, sachant qu'elle compte sur "ses capacités internes pour réaliser le développement durable", à la faveur du programme de développement tracé par le président de la République.

M.Benabderrahmane a évoqué, par ailleurs, le problème du financement des projets d'envergure en Afrique, considérant que "la problématique de l'intégration africaine demeure une des priorités des Etats qu'il faudra traduire ensemble sur le terrain", ajoutant que depuis l'indépendance, l'Algérie n'a eu de cesse de suivre cette démarche d'intégration dans tous ses projets et infrastructures.

Il a cité, dans le même contexte, la Transsaharienne de 10.000 km ou encore la dorsale transsaharienne à fibre optique de 4500 km qui "permettra à tous les Etats bénéficiaires d'amorcer un envol vers de nouvelles perspectives de développement".