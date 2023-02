Soudan: Vice-Président du Conseil de Souveraineté reçoit l'expert indépendant sur les droits de l'homme

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, a reçu aujourd'hui l'expert indépendant sur les droits de l'homme au Soudan, M. Radhouane Nouicer.

La réunion a discuté la situation des droits de l'homme au Soudan et le progrès réalisé, ainsi que des efforts gouvernementaux déployés pour renforcer la protection des droits de l'homme et réaliser la justice, en plus des développements politiques actuels dans le pays pour réaliser la stabilité.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a exprimé la disposition du Soudan à coopérer avec tous les mécanismes des Nations Unies dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans le pays, soulignant la disponibilité de la volonté politique pour promouvoir les droits de l'homme, en faisant allusion aux efforts déployés pour protéger les civils et traiter les conditions des personnes déplacées, en plus des efforts pour sécuriser les villages pour le retour volontaire et les camps pour les personnes déplacées, et l'organisation des réconciliations tribales au Darfour, au Nil Bleu et au Sud Kordofan.

Il a appelé à soutenir les efforts de l'État pour créer un environnement propice au retour volontaire et fournir les conditions de base pour celui-ci, soulignant l'importance d'attirer le soutien international, pour contribuer efficacement aux efforts de promotion et de protection des droits de l'homme au Soudan, en plus de l'amélioration des conditions des réfugiés.

Pour sa part, M. Nouicer a souligné l'importance de la coopération du gouvernement Soudanais afin d'améliorer et de réaliser davantage les développements dans le domaine des droits de l'homme, en déclarant son accueil à l'accord-cadre qui a été signé en Décembre dernier pour compléter la période de transition.

L'expert indépendant a apprécié les efforts du Vice-Président du Conseil de Souveraineté pour mettre fin aux conflits tribaux et conclure des réconciliations.

Il a également salué les développements réalisés par le gouvernement du Soudan dans la levée de l'état d'urgence et la libération des prisonniers, soulignant la nécessité de coopérer pour promouvoir les droits de l'homme au Soudan.