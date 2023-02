Congo-Brazzaville: " Nkunga ", l'ode à la vie de Theresa Bouams

" Nkunga ", premier single de Théresa Bouams, mannequin, entrepreneur et passionnée de l'histoire africaine, est une pure merveille. Entre cris, acclamations et mélodie entraînante, on se laisse d'emblée porter par la voix de la musicienne qui vous tient entre ses mailles pour un voyage vers des contrées lointaines, celles de notre réalité. " Nkunga " est ainsi un voyage entre rythme organique et ancestral, une musique thérapeutique destinée à apaiser nos cœurs.

Dès les premiers rythmes, on a l'impression d'écouter Angelique Kidjo, Dobet Gnahoré... Mais c'est juste une impression, car l'artiste pose très rapidement son empreinte. En effet, pour le lancement de sa carrière musicale, Theresa Bouams a nommé son single " NKunga ", qui signifie musique en kikongo, sa langue maternelle, et est chanté dans une autre langue moins connue, le mbosi (mbochi).

" Nkunga " est une façon de raconter en musique la nature, l'Afrique, le monde, l'homme... Cet être sacré en osmose avec une musique sans frontières ni cordons, et sans autre religion que celle de la liberté d'oser. Une musique qui dépasse les frontières de l'imaginaire où tout est libre, sauvage... Une mélodie naturelle loin des codes imposés par les mots, la langue, le rythme car l'artiste nous propose un autre langage : celui de l'âme, de l'homme, bref de l'humanité.

Maintenant que la musicienne a pris le train en marche, elle ne compte plus s'arrêter en si bon chemin. Courant mars, la chanteuse va sortir un nouveau single. Un engouement qu'elle explique. " De bonnes choses sont en route pour un seul but, rehaussé le niveau de la musique tradi-moderne au Congo et en Afrique, à travers le monde ", a noté Théresa.