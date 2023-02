Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - " Princesse Pathy " d'Alain Makaba

Alain Makaba appartient à une caste des artistes qui ont conduit la musique congolaise moderne sur les cimes de la gloire. Auteur-compositeur, multi instrumentiste, il signe " Princesse Pathy ", l'illustration d'une rumba sophistiquée.

Merveilleusement portée par la voix de J.B Mpiana, la chanson " Princesse Pathy " est une dédicace à Patricia Longomba, petite amie d'Alain Makaba et fille du monstre sacré de la musique congolaise, Vicky Longomba. Dans cette œuvre extraite de l'album " Kin e bouge " paru en 1991, l'auteur évoque le début de leur idylle. Il explique, en effet, que leur couple a surmonté le pessimisme des amis ainsi que les canulars des parents avant de prouver la sincérité de leur amour.

Dans le refrain, l'expression " se pamba " revient plusieurs fois. Cette locution en lingala peut être comprise en français par " sans effet ", " c'est nul ", etc. "Batonga se pamba, batongo se pamba bayina se pamba ". Approximativement, on peut traduire par " Leur commérage est sans effet, quoiqu'il dise, cela est nul, leur haine est sans impact ". Le chœur se termine par une adresse aux jaloux : " botika to fanda na kimia ", ou " laissez-nous vivre en paix ".

On reconnaît dans ce chœur les voix de J.B Mpiana, Blaise Bula, Alain Makaba, Werrason et Adolph. Alain Makaba, dans la programmation du synthétiseur, produit des sons des trompettes, des flûtes qu'il combine avec sa guitare solo. Le lead vocal exécuté par Mpiana est fabuleux.Par ailleurs, cet album, paru en format 33 tours, sous la référence MBS 001, grâce au label " Mabisa ", a connu la participation de Didier Masela à la basse, Alain Makaba à la guitare solo, rythmique et au synthétiseur, Titina à la batterie, Roberto Wunda aux percussions et à l'animation et Marie Paul parmi les chanteurs.

Guitariste talentueux, Alain makaba Kayele a su émerveiller les férus de la musique congolaise avec ses sixtes qui posèrent les fondements de Wenge Musica. Il s'est vu être affublé de plusieurs sobriquets au cours de son parcours musical. Certains l'ont surnommé Prince, d'autres Ordinateur, d'autres encore Internet, etc. Né le 29 avril 1967 à Kinshasa, il fait ses débuts dans une chorale de sa ville natale et ses études à l'internat catholique Notre Dame de Mbanza Mboma. Ensuite, il fait partie des guitaristes de l'orchestre de cet internat avec Didier Massala.

Ce dernier lui présentera, en 1981, Werrason comme joueur de la guitare rythmique avant qu'il ne passa au chant. Makaba a participé à la création de Wenge Musica. Il est auteur de deux albums " Pile ou face " et " Ya ku dominer ". Il a apporté sa touche au rayonnement des œuvres de plusieurs artistes comme Sedjo ka, J.P Buse, Papa Wemba et Koffi Olomidé dans Wake Up...