Congo-Brazzaville: La pie d'or en spectacle le 17 février

Le 17 février prochain, l'artiste congolaise, La pie d'or, sera à la bibliothèque nationale pour un live inédit entre musique et littérature.

C'est à une belle détente live que La pie d'or convie le public brazzavillois. Pour ce rendez-vous, l'artiste réserve un répertoire mixte et elle mêlera subtilement la musique à la littérature avec un clin d'œil à l'écrivain congolais Jean-Baptiste Tati Loutard. " Hello la famille ! Une escale à la bibliothèque nationale en live très intime. Venez de façon décontractée, on fera comme à la maison à partir de 18h 00. L'entrée est sur invitation. Envoyez votre nom et recevez une invitation pour le 17 février ", a-t-elle récemment posté sur sa page Facebook.

Avec un timbre vocal rempli de douceur et de sensualité, La pie d'or est une artiste polyvalente qui évolue professionnellement depuis 2014 dans un style dénommé " l'Afro zola ". Entre le chant et la danse, elle est une vraie boule d'énergie musicale. Influencée par le jazz, la rumba, le blues et le funk, l'artiste congolaise puise son originalité dans les rythmes folkloriques de son pays et les valeurs africaines sur lesquelles s'ajoute sa voix savoureuse, mélancolique et puissante.

Auteure-compositrice, La pie d'or est une artiste à la fois engagée et divertissante. La plupart de ses titres en sont une parfaite illustration. Des titres qu'elle interprète le plus souvent en langue locale, une manière pour elle de rendre hommage à la beauté des langues maternelles de son pays.

En guest de ce show, on comptera le slameur Yaya Onka, le barman Gérald MC, Thrifty, le conteur Julles Ferry Moussoki.