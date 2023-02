Afrique: Candidatures CAN 2025 - Rabat met la presse africaine à contribution

A moins de dix jours du dévoilement par la Confédération africaine de football (CAF) du nom du pays retenu pour abriter la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, le Maroc associe la presse du continent à son espoir de gagner la partie.

A travers une visite guidée de ses principales infrastructures sportives, hôtelières et touristiques organisée dans plusieurs villes à l'intention de responsables et journalistes des médias d'une quarantaine de pays du continent, le royaume du Maroc tient à montrer que sa candidature repose sur une base solide.

Dans cette course d'obstacles où l'instance panafricaine de football assure s'en tenir à la seule crédibilité des dossiers pour motiver son choix, le Maroc a devant lui quatre concurrents. Comme signalé dans notre précédente édition, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Zambie et le couple Nigeria-Bénin ont aussi des arguments à faire valoir.

Il est un atout que le royaume chérifien a réussi à partager, au-delà de ses frontières, l'emblématique Complexe Mohammed VI de Rabat (1) dédié à la détection, la formation et la préparation des jeunes à affronter les défis du football professionnel. La prestation saluée de la sélection nationale, les Lions de l'Atlas à la Coupe du monde du Qatar l'année dernière, est attribuée au succès de cette initiative, indiquent les responsables sportifs marocains.

Cent cinquante au total, les journalistes invités au média tour marocain ont eu l'occasion, le 1er février, d'arpenter les compartiments de l'immense complexe fleuri et de mesurer combien pour valoriser le sport en général et le football en particulier, des moyens colossaux doivent être mis à disposition. Bâti sur 29,3 ha, ce site est aux normes de la Fédération internationale de football association (Fifa) et de la CAF.

Des informations recueillies sur place, le complexe est ouvert aux clubs étrangers dont ceux d'Europe désireux de former de jeunes athlètes. Par la qualité de ses équipements, il constitue pour le football marocain en versions masculine et féminine l'accomplissement d'un rêve au profit de la jeunesse. En plus de cette expérience réussie, des stades modernes implantés dans une demi-douzaine de villes accueillantes font de ce pays une référence dans le développement du football en Afrique.

Au moment où se déroule en terre marocaine la Coupe du monde des clubs de la Fifa dont le coup d'envoi a eu lieu le 1er février à Tanger, le verdict de la CAF attendu le 10 février à une journée de la clôture de cette compétition sera suivi avec attention par la fédération royale de football et par toute la nation.

(1). Le complexe Mohammed VI a été inauguré en 2019 par le roi. Il dispose de piscines, de sept terrains de football dont quatre en gazon naturel et trois en gazon synthétique ainsi que de quatre résidences pour l'équipe nationale A , les U-23 et les U-17 et les dirigeants. Son centre médical est doté de personnels qualifiés et d'équipements appropriés.