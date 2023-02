Congo-Brazzaville: Slam - " Vers cassé ", le nouveau single de Mariusca Moukengue

Single de 3 mn 20", " Vers cassé " est simplement une invite à se sentir avant tout heureux, qu'importe son statut matrimonial : célibataire, en couple ou marié.

Ne dit-on pas que février c'est le mois de l'amour avec sa fameuse date emblématique du 14 qui renvoie à la Saint-Valentin? A dessein voulu, c'est donc le 1er février que l'artiste congolaise a opté de dévoiler le clip vidéo de son nouveau joyau " Vers cassé " où elle parle d'amour. Au sens large, Mariusca met en exergue un fait : que l'on soit célibataire ou en couple, voire marié, on devrait tous se sentir heureux et épanoui. Le statut matrimonial ne définit pas notre identité ni même notre bonheur.

" Vers cassé s'inspire avant tout d'un ras-le-bol, à la fois personnel et social. Nous vivons dans une société où on critique beaucoup la femme célibataire et la femme divorcée. On leur met la pression sur le mariage alors que très tôt, on ne leur apprend pas à se sentir heureuses en solo. Mettre la vie d'une personne entre parenthèses sous prétexte qu'elle n'est pas mariée, conditionne son bonheur.

Ce single c'est donc une manière de faire comprendre à notre société qu'on ne peut pas réellement aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Aussi, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Que chacun se sente heureux dans sa condition. Être célibataire n'est pas un scandale. Marié ou célibataire, le plus important c'est d'être heureux ", a expliqué Mariusca Moukengue.

" Vers cassé " c'est également une invite à ne pas se lancer dans une relation par enthousiasme ou par l'effet de la pression. Comme le dit l'artiste dans ce morceau, chacun a son passé ; un passé parfois douloureux dont on n'a pas encore guéri de toutes les blessures. Alors, penser qu'une nouvelle relation resolvera la situation n'est pas toujours la meilleure solution. Pour la slameuse congolaise, chacun doit prendre le temps de guérir de son passé avant de se lancer dans une nouvelle relation, au risque de reproduire le même schéma ou de subir les mêmes calamités qui ont conduit à la rupture ou au divorce.

Pour la sortie visuelle de ce morceau, Mariusca a travaillé avec une équipe dynamique et reconnue dans le milieu artistique congolais, à savoir Christopher Famy et Fred Famy à la réalisation, Béril Nzila à la direction artistique, Zed Lebon à la direction photographique, Ryry Nationale et Roméo 242 à l'acting, etc.

Notons que "Vers cassé", comme l'a confié Mariusca Moukengue, prépare la voie d'un album. " Je suis en ce moment en studio pour enregistrer les titres de mon prochain album. On y met du cœur et on espère que ça touchera autant que "Vers cassé". Je me réserve de donner la date de sortie car il y a encore beaucoup de boulots", a-t-elle dit.