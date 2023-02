Congo-Brazzaville: Parlement - Le Sénat appelé à se renouveler en 2023

Ouvrant les travaux de la 17e session ordinaire administrative du Sénat, le 1er février à Brazzaville, le président de cette chambre du Parlement, Pierre Ngolo, a évoqué la question du renouvellement de cette institution.

" La singularité de cette année pour les sénateurs, c'est qu'ils vont devoir, dans le strict respect des délais constitutionnels, remettre en jeu leur mandat. La circonstance nous astreint à la recherche, de plus en plus, de l'excellence dans l'accomplissement du devoir républicain ", a indiqué Pierre Ngolo.

" Dans cette perspective, outre tout le sérieux et toute la rigueur à mettre dans le traitement des différents dossiers, nous devons, au cours de cette session, au travers de nos interrogations et de nos investigations, viser l'élévation de l'impact du contrôle sur le quotidien des citoyens de même que sur les performances dans la gouvernance ", a-t-il ajouté.

Pierre Ngolo a demandé aux sénateurs de garder jusqu'au bout la ligne dans laquelle ils se sont engagés, celle d'un bon jaugeage et d'une meilleure exploitation du pools national en vue, d'une part, d'un contrôle qui gagne en efficacité et, d'autre part, d'une action de conseil et de modération qui sous-tend solidement la paix sociale et la cohésion nationale.

Il a, par ailleurs, appelé de tous ses vœux le contrôle en parfaite harmonie avec l'orientation constante du chef de l'Etat. " Le contrôle parlementaire n'est pas une simple formalité. On ne peut et on ne doit le ravaler à un exercice de pure convenance permettant aux uns et aux autres de se faire bonne conscience ", a-t-il précisé.

Au contraire, a-t-il dit, le contôle parlementaire s'impose comme opportunité de sensibilisation de l'opinion à la vie de la nation, à la gestion des affaires publiques. De même, il est incompressible, incontournable par sa vocation à conduire, à pousser au changement des pratiques et habitudes pour un meilleur service au pays.

Le président de la chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à porter leur regard sur la gouvernance publique pour des prestations de meilleure qualité. Ce qui est une précaution de balisage de l'action de modérateur et de conseil de la Nation qu'ils doivent mener sans répit et avec davantage d'entrain.

Pierre Ngolo n'a pas manqué dès l'entame de son propos de rendre hommage et louer les qualités du sénateur Jean-Serge Kentoula, élu de la Cuvette-Ouest, décédé le 17 janvier dernier à Paris, en France.