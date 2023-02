Congo-Kinshasa: HCR - Des réfugiés reçus par le pape plaident pour la paix

Une délégation de sept refugiés et déplacés internes, soutenus par le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), a eu une audience auprès du pape François, le 1er février à Kinshasa, pour partager leurs souffrances, leurs peines ainsi que leurs aspirations à un futur meilleur.

Des déplacés et réfugiés venus de divers horizons du pays et issus de différentes confessions religieuses ont prié humblement le Saint-Père de demander aux dirigeants du pays, des pays voisins et de la communauté internationale d'intensifier leurs efforts pour ramener la paix en République démocratique du Congo (RDC° et dans la sous-région.

Nonobstant l'attention des pays donateurs sur d'autres situations pour lesquelles ils se sentent plus concernés, les déplacés et réfugiés encouragent également les bailleurs de fonds à continuer de financer la réponse humanitaire en RDC afin d'apporter une réponse efficiente aux conséquences humanitaires dont les principales victimes sont les femmes et les enfants. La représentante du Haut-Commissariat aux réfugiés en RDC, Angèle Dikongué Atangana, a déploré le regain des violences et invité tous les acteurs à œuvrer en faveur d'une paix durable.

" Tandis que les efforts pour la paix continuent de porter des fruits mitigés, la violence continue de faire des ravages. Il est impératif que tous les acteurs s'engagent résolument sur le chemin d'une paix durable, seul bien précieux pour tous, et particulièrement ceux qui subissent les conséquences de la violence au quotidien. Cette semaine, l'appel à la paix a été clairement lancé, j'espère qu'il a été clairement entendu par tous les acteurs en RDC ", a-t-elle indiqué.

Rappelons que plus de deux cents civils ont été tués au cours des six dernières semaines en Ituri, dans une série d'attaques menées par des groupes armés non étatiques, qui ont également détruit deux mille maisons et entraîné la fermeture ou la destruction de quatre-vingt écoles. Au moins cinquante-deux mille personnes ont fui leur foyer dans cette province qui accueille déjà un million et demi de personnes déplacées. Des attaques ont également lieu dans la province voisine du Nord-Kivu, où les combats se sont intensifiés depuis mars 2022, entraînant la fuite de 521 000c personnes dans une province qui compte plus de deux millions de déplacés. Au moins 90 000 personnes ont fui leur foyer pendant la dernière semaine seulement.