Congo-Brazzaville: Forum sur la décentralisation - L'UE apportera son expertise

Reçu en audience le 2 février à Brazzaville par le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, l'ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne (UE), Giacomo Durazzo, a réitéré le soutien de son institution dans la mise en œuvre effective de la décentralisation en République du Congo.

Initialement prévu au mois de février, le forum sur la décentralisation se tiendra finalement en mars prochain. Pour ce faire, le Congo peut compter sur le soutien de l'UE. " Nous avons aussi échangé sur les appuis que l'UE va apporter à ce forum, notamment des expertises, que ce soit dans le cadre des villes résilientes ; mais nous pouvons aussi mobiliser des experts internationaux pour apporter aussi un peu le regard d'autres pays, d'autres régions sur la décentralisation ", a expliqué le chef de la délégation de l'UE en République du Congo.

L'UE s'est dite intéressée par la vision du gouvernement congolais d'opérationnaliser et de mettre en œuvre la décentralisation. Une vision partagée, d'après Giacomo Durazzo, par le président de la République qui, lors des vœux du nouvel an au corps diplomatique, soulignait la nécessité de trouver des voies et moyens pour rendre la décentralisation plus opérationnelle et plus effective.

" Ce forum sera un moment important de réflexion entre toutes les parties prenantes : les autorités locales, décentralisées, centralisées et les partenaires au développement pour faire le point et surtout voir comment avancer sur ce sujet important pour que le développement de l'économie soit fait au niveau local, afin que la population puisse bénéficier des services même dans les coins les plus reculés du pays ", a-t-il poursuivi.

Partenaire de longues dates dans le domaine de la décentralisation dans plusieurs pays, l'UE développe depuis quelques temps le programme villes résilientes en République du Congo. Mis en œuvre dans les villes de Nkayi, dans le département de la Bouenza et d'Owando dans celui de la Cuvette, ce projet qui a connu quelques difficultés au démarrage avance bien, à en croire l'ambassadeur de l'UE. Il est, en effet, lié aux questions environnementales et à la gestion des déchets. Selon Giacomo Durazzo, qui a visité la commune de Nkayi, des interventions liées à la gestion des eaux pluviales et au traitement ou blocage du ravin sont en cours.

Outre le volet infrastructures, le programme prévoit l'accompagnement de la mairie, des autorités locales, la fourniture d'équipements et des formations. " Nous avons aussi échangé sur le programme des villes résilientes, surtout sur la manière dont ce projet peut servir d'expérience pilote pour d'autres villes. Nous voyons qu'il y a des idées, des stratégies qui se développent.

Nous sommes contents parce que pour nous, le développement local et les autorités locales sont un élément important pour le développement de la démocratie et du pays lui-même aussi. Nous sommes convaincus que ce programme aura un impact et des résultats importants pour la population et qu'il puisse servir comme exemple aussi pour d'autres projets ", a souhaité l'ambassadeur de l'UE au Congo.