Congo-Kinshasa: Ndolo - Nombre de personnes ont assisté à la messe papale

Plus d'un million de personnes, selon les estimations, se sont rassemblées le 1er février à Kinshasa pour une messe géante du pape François, au deuxième jour de sa visite en République démocratique du Congo.

Des fidèles sont arrivés la veille sur le tarmac de l'aérodrome de Ndolo, dans la commune de Barumbu, à l'est de la ville de Kinshasa, pour passer la nuit sur place avant cette messe, en plein air, dite par le jésuite argentin, le Souverain Pontife, le pape François, très attendu au pays, depuis l'année dernière. Arrivé en "Papamobile", le pape a salué la foule qui l'a acclamé avec des drapeaux et des chants traditionnels dans une ambiance survoltée, une ovation toute particulière sous un soleil de plomb avec un important dispositif de sécurité.

Dans son homélie en italien, traduite en français, le Souverain Pontife a d'abord souhaité la paix aux fidèles en lingala, l'une des quatre langues nationales de la RDC. Il les a ensuite invités à "ne pas céder aux divisions" devant les "blessures" du pays. Pour son homélie dans la capitale du plus grand pays catholique d'Afrique, Jorge Bergoglio a axé sa prêche sur les trois sources de la paix qu'il a développé lors de sa prédication.

Il a demandé aux chrétiens de mentionner, dans leurs chambres, sur les vêtements et à l'extérieur de leurs maisons, cette parole: "Paix à vous", exhibez-la et ce sera une prophétie pour le pays... Laissons-nous pardonner par Dieu, poursuit-il. À la fin de son homélie du jour, il a prié pour les croyants et les a béni.

L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a, quant à lui, appelé les Congolais à la résilience en dépit des vicissitudes et des guerres injustes. Le président de la République, en fidèle croyant, est allé saluer ses compatriotes autour de lui, notamment le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, dont la présence était tout de même remarquable, le couple Jean Pierre Bemba Gombo, son ex-directeur de cabinet Vital Kamerhé en signe d'amour et de paix.

Les personnalités politiques, économiques et culturelles ont rehaussé de leur présence et aussi les représentants des autres confessions religieuses. Cette étape de son voyage est le quarantième voyage international du pape François depuis son élection en 2013, le cinquième sur le continent africain. Après Kinshasa, le chef de l'État du Vatican rejoint ce vendredi 4 février Juba, capitale sud-soudanaise, le plus jeune Etat du monde et parmi les plus pauvres d'Afrique.