Congo-Kinshasa: Kwilu - Au moins 20 motos volées par des Kuluna à Bandundu en janvier

Au moins 20 motos ont été volées au mois de janvier 2023 par des bandits urbains communément appelés Kuluna dans la ville de Bandundu (Kwilu). Parmi ces motos volées, au moins 14 ont été récupérées par les services de sécurité et restituées à leurs propriétaires.

Le porte-parole et chargé de communication de la Police nationale congolaise (PNC) à Kwilu, le colonel Camille Atungale a livré ces statistiques mercredi 1er février 2023.

D'après lui, les motards et leurs motos constituent actuellement la cible principale de ces inciviques. Ces derniers revendent ces motos volées. Le colonel Atungale appelle la population à collaborer avec la police afin de dénoncer ces voleurs.

" D'abord, la moto constitue le moyen de transport le plus utilisé dans notre ville de Bandundu actuellement. D'ailleurs, on ne peut parler que de la moto. Et c'est le même moyen qui est le plus envié par les inciviques, parce qu'ils savent qu'ils peuvent revendre ça facilement, et même à vil prix, ils trouveront des clients. Voilà pourquoi ils s'attaquent le plus aux motards ", explique le colonel Atungale

Il indique que pour le seul mois de janvier, au moins 14 motos volées ont été récupérées par la police et restituées à leurs propriétaires.

Six autres motos ont disparu et sont recherchées par la police, ajoute-t-il.

Enfin, le porte-parole de la police sollicite la collaboration de la population pour dénoncer ces bandits urbains.