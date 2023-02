Afrique de l'Est: Goma - La société civile du Nord-Kivu et du Sud-Kivu demande à l'EAC de lancer la traque des rebelles du M23

Les coordinations de la société civile du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, réunies à Goma, le 30 janvier dernier, demandent au président en exercice de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Est, (EAC) dont la RDC est membre, Evariste Ndayishimiye de convoquer, le plus vite possible, une réunion des Chefs d'Etat de la région, pour commencer la traque contre les rebelles du M23.

Elles ont fait cette requête dans leur mémorandum conjoint au président en exercice de l'EAC.

" Nous, nous disons au président de l'East African Communuty à bien vouloir, urgemment, convoquer les Chefs d'Etat des Etats de l'Afrique de l'Est pour prendre cette décision de donner l'ordre à leur force de traquer le M23 (... ).

Nous ne serons plus capables de tolérer une force militaire touriste dans notre pays. Donc, nous demandons au président de l'EAC de le faire urgemment et de donner ordre à cette force de pouvoir traquer le M23 et redonner la paix à nos populations qui doivent rentrer chez eux ", a fait savoir le secrétaire exécutif de la société civile du Nord-Kivu, Placide Nzilamba.

Les deux coordinations de la société civile de la région du Kivu ont notamment exprimé leur ras-le-bol devant la souffrance imposée à la population par l'avancée des rebelles du M23 et cela, en violation des décisions du mini-sommet du 23 novembre 2022 à Luanda.

" La population vit de l'agriculture. Toute une saison est en train de s'épuiser alors qu'ils sont dans des camps, comment ils vont vivre ? C'est les condamner à la pauvreté, et avec la pauvreté c'est la mort ! Quand est-ce que nos zones vont se développer ? " s'est interrogé Placide Nzilamba.