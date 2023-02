Ile Maurice: Club M - Un nouveau sélectionneur pour les JIOI ?

Dans un peu plus de six mois, la sélection mauricienne de football sera engagée dans les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI 2023). S'il faudra encore patienter quelques semaines avant de connaître les adversaires du Club M en phase de groupes, en coulisse, ça s'active pour trouver le sélectionneur qui guidera les nôtres dans la Grande île en d'août.

Toutefois et comme c'est désormais une habitude avant chaque édition des Jeux des îles, c'est le ministère de l'Autonomisation des jeunes, des Sports et des Loisirs qui devrait avoir le dernier mot en ce qui concerne la nomination du nouveau coach du Club M. Une réunion a récemment eu lieu en ce sens et deux noms sont sortis du lot. Celui de Sarjoo Gowreesunkur et de Fidy Rasoanaivo. Cependant, en ce qui concerne le premier, son intérêt pour entraîner la sélection nationale a beaucoup diminué pour ne pas dire qu'il n'existe plus. "Je me concentre surtout sur le sort du football local", a-t-il simplement répondu.

Pour Fidy Rasoanaivo, les choses sont différentes. L'entraîneur de l'ASPL 2000 connaît parfaitement les rouages du football local. Son frère est aussi directeur technique de Madagascar et cela pourrait permettre au Club M de bénéficier de quelques échanges sachant que les Malgaches sont favoris pour remporter le trophée à domicile après ce qu'ils ont notamment démontré dans le Championnat d'Afrique des nations (ChAN). Mais sa situation à ASPL 2000 semble lui plaire d'autant plus que ses poulains sont en position de force pour remporter la Super League ou encore les Coupes nationales en jeu. De plus, avec les nuages qui planent actuellement sur le football local, on le voit mal quitter le club de la capitale pour se lancer dans une entreprise risquée.

Il ne faudrait pas non plus oublier que Jérôme Thomas est toujours en poste officiellement même si sa situation demeure floue à la tête de la sélection nationale. Son contrat court jusqu'en 2024, mais depuis la double confrontation face au Mozambique en septembre, on n'a plus entendu parler du Club M. "Je dois d'abord rencontrer le président de la MFA pour connaître la marche à suivre", a confié le sélectionneur. Très courtisé en Super League, il ne serait pas étonnant de voir Jérôme Thomas tronquer son poste de sélectionneur pour celui de coach d'autant plus que l'organisation autour du Club M a souvent été décriée.

Pour rappel, Akbar Patel avait été intronisé coach du Club M par le ministère des Sports en novembre 2018. Sa principale mission était de permettre aux locaux de décrocher l'or aux JIOI 2019 à domicile. Patel a également connu les JIOI de 2015 à La Réunion où il avait été licencié en pleine compétition avant d'être réintégré à son poste après l'intervention de Yogida Sawmynaden qui était le ministre des Sports d'alors.