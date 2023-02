Ile Maurice: Super League - Les Rovers abattent leurs dernières cartes

La Cure Sylvester et Entente Boulet-Rouge/Riche-Mare Rovers, deux formations en difficulté, ouvrent le bal de la 10e journée de Premier League ce vendredi 3 février, à 18h30. Si leur objectif commun demeure la victoire, il va sans dire que cette 10e levée reste celle de tous les dangers pour les Rovers, actuellement derniers au classement avec seulement trois points pris en huit sorties.

Si l'on devrait trouver quelque chose de positif au sein de la formation flacquoise, l'on dira que son attaque marche plutôt correctement pour une équipe qui occupe la dernière place. En effet, les Rovers ont inscrit huit buts depuis le début de la saison 2022-2023. C'est bien mieux que Savanne SC, 7e au classement, par exemple. De plus, leur adversaire du jour, qui occupe le 6e rang, n'a inscrit qu'un petit but de plus que Boulet-Rouge.

Toutefois, au niveau de la défense, il faudra repasser. En huit rencontres disputées, les coéquipiers de Jean-Yves Rosario ont déjà concédé 18 occasions. Ils ne comptent qu'un petit succès et ont enchaîné sept revers. Pour espérer éviter une mauvaise surprise en fin de saison, il faudra commencer à gagner dès aujourd'hui.

Les Portlouisiens cherchent, eux, à renouer avec le succès. Ils ont été battus 2-1 par Savanne SC dimanche à l'occasion de la reprise de la Super League. Les Sylvesters sont actuellement 6e au classement avec 10 unités au compteur.

Le point

Programme

Vendredi - MFA

La Cure Sylvester - Entente Boulet-Rouge/RMR 18h30

Classement

Equipes J G N P Bp Bc Diff Pts

1. ASPL 2000 9 7 2 0 26 5 +21 23

2. GRSE Wanderers 8 6 2 0 13 2 +11 20

3. AS Vacoas-Phoenix 9 4 3 2 13 9 +4 15

4. Cercle de Joachim 8 4 2 2 11 6 +5 14

5. Pamplemousses SC 8 3 3 2 10 5 +5 12

6. La Cure Sylvester SC 9 3 1 5 9 17 -8 10

7. Savanne SC 9 2 2 5 6 21 -15 8

8. Petite-Rivière-Noire 8 2 1 5 9 16 -7 7

9. R. Bois Bolton City 8 1 2 5 5 11 -6 5

10. E.Boulet-Rouge/RMR 8 1 0 7 8 18 -10 3

Un genou à terre pour dire assez !

Enfin une action concrète de la part d'un footballeur. On sait que depuis des années, les conditions des footballeurs demeurent précaires sans qu'ils ne trouvent rien à dire. Pourtant, mercredi à l'occasion de la 10e journée de D1, le capitaine de Chebel Citizens, Mervyn Jocelyn, a encouragé ses partenaires et adversaires, à savoir Port-Louis Black Horns, à mettre un genou à terre avant le coup d'envoi. Ce geste a été effectué en signe de protestation par rapport aux tumultes que connaît actuellement le football local.

Cette action visait aussi à mettre les dirigeants devant leurs responsabilités par rapport à ces complications. Même l'arbitre a joué le jeu. Par ailleurs, Mervyn Jocelyn avait rencontré le ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs, Stephan Toussaint, mardi. La rencontre entre les deux hommes a été cordiale et constructive selon plusieurs sources. Pour en revenir au match de mercredi, Chebel Citizens avait surclassé son adversaire (3-0) grâce à un but d'Aurélien Perle et un doublé d'Haldo Levasseur. Les U20 ont, eux, contraint l'AS Rivière-du-Rempart au nul (0-0).