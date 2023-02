Ile Maurice: Pas d'école ce vendredi 3 février avec l'avis de veille de fortes pluies

Ce vendredi 3 février à 04h 30, la station météo a émis un avis de veille de fortes pluies. Il est valable de 07h00 jusqu'à 20h00.

De son côté, le ministère de l'Education a indiqué que les établissements pré-primaires, primaires, secondaires et les centres de formation professionnelle seront fermés ce vendredi 3 février. Toutefois, les chefs d'établissement et le personnel non-enseignant devront se rendre au travail.

Communiqué de la météo pour Maurice émis à 04h30 vendredi 03 fevrier 2023.

Situation générale:

1. Une Veille de Forte Pluie pour Maurice émis à 04h30 ce Vendredi 03 Février 2023 valable à partir de 07h00 jusqu'au 20h00 ce soir.

2. La masse d'air sur la région est humide et instable sur notre région.

Prévisions pour les prochaines 24 heures:

Il y aura des periodes nuageuses ce matin avec des averses principalement sur à l'Est, au sud et sur les terrains élevés. Les averses seront parfois d'intensité modérée. Des développements nuageux sont prévus l'après-midi à l'Ouest, au Sud-Ouest et sur le Plateau Central avec des averses localisées. Les averses seront modérées à temporairement fortes et accompagnées d'orages.

La température maximale sera entre 26 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés Celsius sur le littoral.

Des averses localisées parfois modérées sont toujours prévues dans la soirée. Mi-couvert à nuageux durant la nuit avec des averses sur la moitié est de l'île et sur les hauteurs.

La température minimale sera entre 19 et 21 degrés Celsius sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés Celsius sur les régions côtières.

Vent soufflant de l'est-sud-est d'environ 15 km/h.

Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres 50.

Les sorties en haute mer sont déconseillées.

Conseils pratiques:

1. Pendant les orages, le public est conseillé de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres.

2. D'éviter les endroits sujet à des accumulations d'eau, les abords des rivières et autres cours d'eau qui pourraient être en crue.

3. D'être très prudent sur les routes en raison d'une visibilité réduite due à des fortes averses et du brouillards.

Marées hautes : 11h58 et demain 01h35.

Marées basses : 06h50 et 19h04.

Lever du soleil : 05h54.

Coucher du soleil : 18h52.

La pression atmosphérique à 04h00 : 1012 hectopascals.