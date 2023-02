Algérie: Chanegriha préside la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Commandement des Forces navales

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a présidé jeudi la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Commandement des Forces navales à Zeralda, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP "a présidé, ce jeudi 02 février 2023, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Commandement des Forces navales à Zeralda, et ce, en présence du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des Commandants des Forces, du Commandant de la Gendarmerie nationale, du Commandant de la 1ère Région militaire et des Chefs des Départements et Directeurs centraux de l'Etat-Major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée Chanegriha "a observé un moment de recueillement sur l'âme du Chahid Souidani-Boudjemaa, dont le nom est porté par le siège du Commandement des Forces navales, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative, et récité la Fatiha sur son âme pure et sur celles de nos valeureux Chouhada, pour procéder ensuite et en compagnie du Général-Major Mahfoud Benmedah, Commandant des Forces navales, à l'inauguration du nouveau siège du Commandement des Forces navales", ajoute le communiqué.

Par la suite, le Général d'Armée "a suivi un exposé exhaustif sur ce nouveau siège, présenté par les responsables en charge de la réalisation du projet, avant d'inspecter les différentes infrastructures, qui permettront aux personnels du Commandement des Forces navales d'accomplir, dans les meilleures conditions, les missions assignées avec le professionnalisme requis".

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a, ensuite, "tenu une réunion avec les cadres du Commandement des Forces navales durant laquelle il a donné un ensemble d'instructions et d'orientations convergeant dans leur ensemble sur la nécessité de préserver ce nouvel édifice et redoubler les efforts à même de permettre la poursuite d'un travail assidu, à la hauteur de la renommée de nos Forces navales, particulièrement dans le domaine du développement de leurs capacités, la sécurisation de nos espaces maritimes et la mise en échec de toute éventuelle menace", relève la même source.

A l'issue de cette visite, le Général d'Armée a planté un arbre avant de signer le Livre d'Or du Commandement des Forces navales, ajoute le communiqué.