Algérie: Concours de développement d'applications destinées aux malentendants - Distinction des lauréats

ALGER — Les lauréats de la 2e édition du Concours national de développement de logiciels et d'applications mobiles au profit des personnes aux besoins spécifiques ont été distingués, jeudi à Alger, au titre de leur invention au service des malentendants.

Organisé annuellement par le ministère de la Poste et des Télécommunications, en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et d'autres secteurs concernés, ce concours national a pour objectif le développement de nouvelles applications pour aider les personnes aux besoins spécifiques dans l'utilisation des TIC.

Il s'agit également d'un espace pour "la promotion et la généralisation de l'utilisation des TIC au sein de la société, en permettant aux personnes aux besoins spécifiques d'y recourir dans leur vie quotidienne et socioprofessionnelle, outre l'encouragement de l'innovation en matière d'applications", a précisé M. Bara, assurant que les établissements sous tutelle de son secteur "cherchent résolument à apporter de l'assistance aux diverses catégories de la société, notamment les personnes aux besoins spécifiques, pour accéder au monde des TIC et profiter des services de la Poste et des Télécommunications".

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Zohir Chettah a insisté sur l'importance de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et leur insertion socioprofessionnelle en leur facilitant l'accès aux TIC tels que les autres franges de la société.

Mettant l'accent sur "l'impératif de faciliter la communication des personnes aux besoins spécifiques, les malentendants notamment", M. Chettah a rappelé "le rôle important" de son secteur pour assurer une meilleure prise en charge à cette catégorie.

Encourager cette catégorie à utiliser les TIC permet de concrétiser l'insertion sociale, le développement durable, l'égalité des chances et l'équité pour tous, estime-t-il, ajoutant que cette démarche était à même d'appuyer les porteurs des projets innovants et les start-up activant dans le domaine des technologies.

Le premier prix a été décroché par Chaabane Djedali (docteur de l'université de Sétif) ayant développé une application qui, à l'aide des gants, facilite la communication avec les malentendants à travers le langage des signe à partir d'un téléphone portable ou un ordinateur.

Le deuxième prix revient au club scientifique de l'Université Houari Boumediene (USTHB) qui a participé avec un projet facilitant le contact avec les malentendants par téléphone mobile à travers le langage des signes.

Quant au troisième prix, il a été décerné à deux participants de la wilaya de Khenchla ayant mis au point des méthodes de communication en transférant le langage gestuel en son et image à travers les TIC.