Algérie: La 2e session des consultations politiques algéro-vénézuéliennes à Alger

ALGER — Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, a coprésidé à Alger avec le vice-ministre vénézuélien des Relations extérieures, chargé de l'Afrique, Yuri Alexandre Pimentel Moura, la deuxième session des consultations politiques algéro-vénézuéliennes, indique jeudi un communiqué conjoint.

Cette session, qui intervient à la suite de la visite officielle en Algérie, en juin dernier, du président vénézuélien, Nicolas Maduro Moros, a été l'occasion aux deux responsables de procéder à un examen de l'état de la coopération bilatérale et des voies et moyens de sa promotion dans divers domaines, ainsi que l'échange des vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, selon le texte.

A cet égard, les deux parties ont réitéré, conformément aux instructions des présidents des deux pays, leur volonté de signer le projet d'Accord aérien qui permet l'ouverture d'une ligne directe entre les deux capitales, dans le but notamment de promouvoir le commerce entre les deux pays et souligné l'importance de promouvoir l'échange de visites économiques et commerciales bilatérales pour établir une relation de travail entre les Chambres de Commerce des deux pays, a-t-on ajouté.

A ce propos, les deux parties sont convenues notamment de réunir, à Caracas, au cours de cette année, et si possible durant le premier semestre, la 4e session de la Commission mixte intergouvernementale.

Pour ce qui est de la situation au Sahara occidental, les deux parties ont, après avoir examiné les derniers développements, "réaffirmé leur soutien au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, à travers l'organisation d'un référendum libre et équitable, conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU et sa doctrine en matière de décolonisation", indique le communiqué conjoint.

Elles ont, en outre, "exprimé leur inquiétude à l'égard du silence de la Communauté internationale face à la violation flagrante du cessez-le-feu dans la zone tampon d'El-Guerguerat par l'occupant marocain et de ses agissements irresponsables qui menacent la paix et la sécurité dans toute la région".

Concernant la Palestine, la partie vénézuélienne a félicité l'Algérie pour le succès du dernier Sommet arabe d'Alger, qui a consacré la centralité de la cause palestinienne.

A ce titre, les deux parties ont réaffirmé leur position de soutien à la question palestinienne et l'édification d'un Etat indépendant sur la base des frontières de 1967, avec El Qods comme capitale, ainsi que leur appui à la Palestine de devenir membre à part entière des Nations unies, reconnaissant dans ce contexte, le succès de l'Algérie pour l'unification des rangs palestiniens à la faveur de la "Déclaration d'Alger" signée, le 13 octobre 2022, par les 14 factions palestiniennes.

Les deux parties ont réitéré, dans le même contexte, leur condamnation des massacres perpétrés par l'armée d'occupation sioniste contre les populations palestiniennes, dans les territoires occupés.

Oeuvrer à réformer le Conseil de sécurité

Par ailleurs, la partie algérienne a salué le "rôle important" et la "contribution substantielle" du Venezuela dans l'intégration régionale et, en particulier, au sein de la Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), au Sommet Amérique du Sud-Pays arabes (ASPA), ainsi que dans l'Alliance bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique-Traité commercial des peuples (ALBA-TCP).

Dans cet esprit, elles se sont engagées à promouvoir l'incorporation de nouveaux membres au groupe susmentionné, soulignant la nécessité d'une revitalisation des cadres de concertation Sud-Sud tels que le Mouvement des Non-alignés, le Sommet Amérique du Sud-Afrique et le Sommet Amérique du Sud-Pays arabes, ainsi que le renforcement de leur coordination au sein de l'OPEP, de l'OPEP+ et du Forum des pays exportateurs de gaz en vue d'une régulation équitable des marchés pétrolier et gazier et d'assurer une stabilité des prix.

En outre, elles ont souligné "leur volonté d'œuvrer pour l'aboutissement du processus de réforme du Conseil de sécurité, afin de rendre cet organe plus représentatif, plus démocratique et plus transparent, en ce qui concerne notamment la prise de décisions en son sein".