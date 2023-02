Algérie: Alger - Pose de la 1e pierre du projet de réalisation de 2 services de radiothérapie

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a procédé, jeudi à Alger, en compagnie du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et du vice-président chargé de l'activité de transport par canalisation (TRC) de Sonatrach, Amine Melaika, qui représentait le P-dg du groupe Sonatrach, à la pose de la première pierre du projet de réalisation de deux services de radiothérapie au niveau de l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Rouiba "Mohamed Bahra", et du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Isaad Hassani de Beni Messous.

A cette occasion, M. Saïhi a souligné que "le projet intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour une meilleure prise en charge de tous les malades, particulièrement les cancéreux, en rapprochant le malade des structures de soins pour lui épargner la contrainte du déplacement, et partant alléger la charge sur l'hôpital Mustapha Pacha concernant la radiothérapie".

Le ministre a annoncé que son secteur tend "à généraliser ces services spécialisés aux autres wilayas du pays", ajoutant que "l'ouverture d'un service d'oncologie et de radiothérapie dans un hôpital d'une capacité de 240 lits ne nécessite pas une longue durée par rapport à la construction des hôpitaux".

Il a affirmé, dans ce sens, que "les moyens sont disponibles pour ouvrir un service spécialisé de ce type au niveau des nouveaux hôpitaux".

Rappelant qu'il y a 16 centres de radiothérapie au niveau national et que tous les accélérateurs fonctionnent, M. Saïhi a affirmé que "les services de Rouiba et Beni Messous seront opérationnels et que les accélérateurs seront mis en service une fois les travaux de construction, fixés à 12 mois, achevés et les équipements médicaux nécessaires installés".

Il a salué, par ailleurs, "la contribution du ministère de l'Energie et des Mines, et à travers lui, le groupe Sonatrach à la réalisation de ce projet".

De son côté, M. Arkab a précisé que la contribution de Sonatrach "traduit les efforts considérables fournis dans le cadre des programmes sociaux partout dans le pays, et l'approvisionnement du ministère de la Santé en matériels pour améliorer la prise en charge des patients".

"Nous avons engagé la meilleure entreprise de réalisation 'G.C.B' pour l'étude du projet, la réalisation des travaux jusqu'à sa mise en marche, selon un programme accéléré pour dispenser les soins aux patients avant le délai fixé à 12 mois".