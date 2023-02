Afrique du Nord: La Déclaration conjointe sanctionnant les travaux de la 12è RHN Maroc-Espagne

Rabat — La 12ème session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne, qui a clos ses travaux jeudi à Rabat, a été sanctionnée par une Déclaration conjointe, dans laquelle les deux parties expriment leur engagement à perpétuer les relations d'excellence qui les ont toujours liés et réaffirment leur volonté de les enrichir en permanence.

Dans cette Déclaration, les deux pays ont exprimé leur engagement à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements pour la mise en œuvre de projets de développement communs dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.

Le Maroc et l'Espagne ont, en outre, souligné leur attachement à la préservation et à la consolidation de la relation Maroc-Union Européenne (UE) et leur volonté de développer davantage le Statut avancé du Maroc auprès de l'UE, le prochain Conseil d'association étant une occasion importante dans ce sens.

Par ailleurs, l'Espagne a salué la dynamique d'ouverture, de progrès et de modernité que connaît le Maroc, sous la conduite éclairée et active de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, marquée particulièrement par le Nouveau Modèle de Développement, la Régionalisation Avancée, la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), ainsi que par le nouveau chantier de la solidarité sociale, entre autres.

Dans cette même Déclaration, le Maroc et l'Espagne ont fait part de leur détermination à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, tout en continuant à œuvrer conjointement et dans le cadre des Nations Unies au développement des efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et son financement.

Sur un autre registre, l'Espagne s'est félicitée de la coopération opérationnelle efficiente qui la lie au Maroc dans le domaine de la migration circulaire et régulière, érigée en modèle au niveau international.

Dans ce document, les deux Royaumes, qui ont en commun un héritage culturel et humain singulier, sont également appelés à développer un nouveau "maillage humain" dans l'objectif d'atteindre un partenariat inclusif qui soit au service de tous, notamment à travers le jumelages de villes, les partenariats entre Universités, la mobilité des étudiants, les actions communes d'acteurs associatifs et la création de comités d'étude et d'instituts de recherche.

Concernant le dossier du Sahara marocain, l'Espagne a réitéré sa position exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée le 7 avril 2022 lors de la rencontre entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez.

Dans la Déclaration du 7 avril dernier, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara.

Cette 12ème session de la RHN, à laquelle ont pris part une importante délégation espagnole et plusieurs membres du gouvernement marocain, a été marquée par la signature d'une vingtaine d'accords entre les deux pays.