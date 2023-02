Maroc: Clôture à Rabat de la 12ème RHN Maroc-Espagne

Rabat — Les travaux de la 12-ème session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne, coprésidée par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, ont pris fin jeudi à Rabat.

Cette session a été sanctionnée par une déclaration conjointe et la signature de plusieurs accords portant sur plusieurs domaines dont la gestion de la migration, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau l'environnement, l'agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport, la sécurité sanitaire et la recherche et le développement.

S'exprimant à la clôture de cette session, M. Akahannouch a souligné que cette rencontre a inauguré une étape nouvelle "dont l'essence est la concentration sur les questions d'intérêt commun".

Au rang de ces questions, figure le développement durable eu égard au rôle que joue le Maroc au sud du bassin méditerranéen et en Afrique, et au rôle de l'Espagne au nord du bassin et dans le continent européen, a-t-il expliqué.

Les relations de coopération fructueuses et approfondies permettront également de générer de réelles opportunités pour la consolidation de la coopération tripartite au service de l'Afrique, notamment en matière de formation professionnelle et de développement en général, a-t-il enchaîné, notant que cette session vise à ancrer un fondement stratégique pour édifier une relation équilibrée basée sur la volonté et le souci commun de gérer le présent et d'édifier l'avenir.

Cette session, a-t-il soutenu, s'est penchée sur les moyens de consolider les relations et de développer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, de la mobilité et d'autres secteurs prioritaires pour les deux pays, de même qu'elle a offert aux deux pays l'opportunité d'évaluer les relations bilatérales et de définir les priorités de la coopération aux cours des prochaines années.

La participation d'ampleur de la délégation espagnole à cette session, est un franc témoignage de la solidité des liens d'amitié et de coopération qui unissent le Maroc et l'Espagne, a poursuivi M. Akhannouch, notant qu'elle concrétise également la forte volonté des deux pays et leur engagement à œuvrer de concert pour " un partenariat privilégié, résolument orienté vers l'avenir ".

Le partenariat maroco-espagnol dispose des opportunités et des atouts à même de traduire l'ambition des deux pays, à travers cette rencontre, en résultats concrets au bénéfice des deux Royaumes et en consécration de la forte volonté de leurs deux Souverain, a-t-il dit, saluant, en outre, la dimension humaine de la relation bilatérale et louant la contribution effective de la communauté marocaine établie en Espagne et de la communauté espagnole établie au Maroc, qui s'emploient en permanence à enrichir le partenariat privilégié unissant les deux pays amis.

Pour sa part, M. Sanchez a affirmé que cette RHN vient consolider la nouvelle étape des relations bilatérales entamée le 7 avril 22 par sa visite au Maroc à l'invitation de SM le Roi Mohammed VI, se disant convaincu que cette étape sera pleine de succès et de prospérité partagée.

Il s'est dit également convaincu que ce rapprochement sera bénéfique pour les deux pays et les deux peuples, se félicitant du succès de cette session comme en témoigne le nombre d'accords signés et des actions convenues.