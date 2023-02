Afrique: Andriamirado lève le voile sur les célébrations des buts malgaches

Andriamirado Aro Hasina a dévoilé la raison de ce qui est devenu la marque de fabrique de Madagascar en matière de célébrations de buts, lors du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergie.

Surnommé "Dax", le numéro 10 des Barea a été élu Homme du Match lors du quart de finale contre le Mozambique. Le milieu offensif, un des meilleurs dribbleurs de son équipe, a expliqué sur les plateformes numériques de la CAF, l'importance des célébrations des buts avec ses coéquipiers.

"Nous avons mis en place cette célébration lors des éliminatoires pour la CAN 2019. Cette danse signifie que le Berea, avec ses cornes, peut détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. C'est un cri de ralliement pour les Malgaches. Nous devons nous unir derrière l'équipe", a déclaré Dax avant de donner l'explication du slogan "Alefa Barea" qui se traduit par "Allez Barea",tout simplement.

2017 marque la première sélection pour Hasina. Le natif d'Antananarivo devient un international face à Sao Tomé-et-Principe.

"Je suis heureux d'avoir été appelé pour la première fois dans l'équipe. Tous mes efforts et mon travail ont été récompensés", confie Hasina. Mais si Dax ne devait retenir qu'un seul événement, ce serait : "La Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Nous avions battu la République Démocratique du Congo en huitième de finale. Ce match tient une place à part dans mon coeur"

Avec une demi-finale au CHAN et un quart à la CAN, Madagascar tient sa place au concert des nations du football africain. Et, Dax n'est pas étranger aux exploits malgaches.

À noter que Madagascar affrontera le Niger vendredi, au stade Miloud Hadefi, pour la médaille de bronze de cette septième édition du Championnat d'Afrique des Nations.

Une troisième place au CHAN 2022 sera tout de même historique pour l'entraîneur Romuald Rakotondrabe et son équipe malgache.De son côte Dax, âgé de 31 ans ,espère pouvoir continuer après le CHAN et éventuellement qualifier son pays pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024.