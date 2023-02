Afrique: Et le nouveau champion est...

C'est une toute nouvelle sélection qui brandira le trophée du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies, ce samedi 4 février au stade Nelson Mandela de Baraki.

C'est devenu un classique ! L'Algérie et le Sénégal se retrouvent en finale du compétition continentale. Après la Coupe d'Afrique des Nations, TotalEnergies Égypte 2019, Fennecs et Lions de la Teranga croiseront de nouveau le fer.

Les Algériens arrivent en finale sans avoir encaissé le moindre but. Et pourtant, il y a eu du changement dans les cages des Verts. Gardien numéro 1 de l'effectif, Alexis Guendouz a écopé d'un carton rouge synonyme d'expulsion lors du quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Farid Chaal l'a remplacé au pied levé et gardé les buts inviolés.

De son côté, le Sénégal est une équipe bien huilée. Les hommes de Pape Thiaw ont trouvé un excellent équilibre entre la défense et l'attaque. Les Lions de la Teranga n'ont encaissé qu'un seul but dans le tournoi, lors de la défaite 1-0 contre l'Ouganda. Un faux pas qui a eu pour effet escompté de remettre les Sénégalais dans le bon sens de la marche.

Après leur belle victoire face au Niger 5-0, les Algériens sont de retour à Alger, dans le chaudron du stade Nelson Mandela. Un stade conçu à l'anglaise, où les supporters sont très proches des joueurs. Une situation qu'affectionne particulièrement Madjid Bougherra " l'ambiance de ce stade est très particulière. Je ne pense pas que mes joueurs entendent mes consignes tellement qu'il y a du bruit. Mais, j'aime ça"

Si l'avantage du terrain est à mettre dans l'escarcelle de l'Algérie, l'expertise est du côté des Lions de la Teranga. Le Sénégal en finale est devenu un marronnier. CAN 2019, CAN de Beach Soccer en 2022, sans oublier les catégories des jeunes, triples finaliste de la CAN U20 entre 2015 et 2019.

Finaliste du CHAN, les Ouest-africains sont dans la lignée des objectifs ordonnés par leur fédération.

Mais un homme pourrait bien contrer leurs ambitions : Madjid Bougherra. Le capitaine de l'Algérie durant la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014 pourrait réaliser un doublé historique. 14 mois après la Coupe du Monde arabe de la FIFA, Bougherra pourrait de nouveau offrir un trophée à l'Algérie.

Son homologue Pape Thiaw veut écrire un nouveau chapitre avec le Sénégal.

Entraîneur pour son premier grand tournoi, l'ancien international sénégalais, quart de finaliste lors de la Coupe du monde 2002 marche sur les pas de ses illustres aînés Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe A et Oumar Ngalla Sylla sélectionneur de l'équipe sénégalaise de beach soccer, tous deux vainqueurs de la CAN. Il espère les imiter et ramener la coupe à Dakar.

Il est temps de synchroniser les montres ! La finale entre l'Algérie et le Sénégal est programmée le 4 février 2020 au stade Nelson Mandela de Baraki. Coup d'envoi donné à 19h30 GMT