Maroc: Programme Forsa - Une enveloppe allouée de 1,25 MMDH en 2023 (ministre)

Rabat — La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué jeudi qu'une enveloppe financière estimée à 1,25 milliard de dirhams (MMDH) sera allouée au programme "Forsa" au titre de l'année 2023.

Dans un exposé sur le "Programme Forsa : bilan des réalisations en 2022 et plan d'action 2023" présenté devant le Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, Mme Ammor a assuré que la deuxième édition de ce programme sera lancée durant le mois en cours, au regard des résultats positifs obtenus lors de la première édition, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d'un point de presse à l'issue du conseil.

Le programme Forsa qui intervient en réponse aux Hautes Orientations Royales visant à encourager l'investissement et l'emploi, notamment chez les jeunes, est un programme ambitieux et innovant destiné à toutes les personnes de plus de 18 ans, porteuses d'idées ou de projets d'entrepreneuriat, en leur proposant deux dispositifs qui allient accompagnement et financement, a souligné la ministre.

Et d'ajouter que ce programme, qui a pour objectif de soutenir et financer environ 10.000 projets, ambitionne de créer davantage de convergence avec les différentes actions de soutien aux initiatives individuelles visant à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes et à encourager l'économie structurée et formelle.